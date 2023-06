Dansk tv-profil skal giftes

Nicolas Kiesa er en meget lykkelig mand.

Efter godt seks år sammen med sin kæreste Amanda Wilms tager de nu et stort skridt ved at blive forlovet.

- Vi besluttede at vise hinanden, at det ikke er for sjov længere. Vi mener det. Vi tog ind og kiggede på forlovelsesringe, og så kunne vi tydeligt mærke begge to, at det kildede lidt i maven, fortæller Viaplays Formel 1-ekspert til Ekstra Bladet.

- Vi tog på et spaophold i Jylland for en uges tid siden, og så forsøgte vi at få ringene færdige og fejrede det på turen.

Parret var ude og se på billeder. Privatfoto

Privatfoto

Selvom de er blevet forlovet, har ingen endnu friet, men det bliver der lavet om på.

- Vi har vores egen måde at gøre det på. Det er egentlig lidt mystisk, men jeg havde ikke lyst til at fri lige nu, men jeg kunne godt tænke mig at fortælle Amanda, at jeg havde tænkt mig at gøre det. Vores måde at gøre det på er, at nu ved hun, at det kan ske når som helst, siger Nicolas Kiesa.

De har kendt hinanden i lidt over ti år og været kærester i godt seks. Privatfoto

Privatfoto

- Mange har joket med, at jeg skulle fri. 'Put a ring on it' og alt det der, folk altid siger, men jeg har aldrig rigtig troet på bryllupper, og så over en rimelig kort periode gik det pludselig op for mig, hvad det var, at det egentlig kunne.

- Så snakkede vi om det, kiggede på ringe, og så udviklede det sig.

Bryllupsplanerne vil komme stille og roligt, når frieriet har fundet sted.

- Vi har hyggesnakket om det, men det er ikke sådan, at vi siger, at det skal være inden for 12 måneder eller 24.

Kiesa har i mange år været og er stadig en populær skikkelse på Viaplays kanaler, hvor han gør seerne klogere på downforce, frontvinger og dramatiske overhalinger i Formel 1-feltet.