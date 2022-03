Dansk tv-vært jubler: Scorer fornem hæder

Redaktør og vært på Formel 1 Peter Palshøj jubler over prisen for 'Bedste sportsdækning' til awardshowet TV-Prisen 2022

Kevin Magnussen oplever stor succes i sin racer, og den danske dækning af Formel 1 oplever stor succes herhjemme.

Lørdag aften fik TV 3's dækning af Formel 1 nemlig en stor hæder, da de vandt prisen for bedste sportsdækning til awardshowet TV-prisen 2022.

Med en tæt dækning fra fredag til søndag giver TV 3 de danske seere alt det bedste fra verdens ypperste motorsportsklasse..

Juryen, der valgte Formel 1-dækningen som vindere, skrev følgende om programmet:

'Det skiller sig ud, det er anderledes og så nørdet og dragende. Studiet er superstrømlinet, og hvis vi taler om opfindsomhed, så er der ikke nogen andre programmer, der kan måle sig med det. Et gennemført fedt program med super aktuelle lives, fede cases og klare vinkler.'

Redaktør og studievært Peter Palshøj var dagen derpå naturligvis meget glad for prisen.

- Det er da enormt dejligt, at der bliver sat pris på et produkt, som der er et stort hold, der lægger mange timer, mange tanker og meget arbejde i, og det er også rart, at der er nogle, der ser programmet på samme måde som os, fordi vi synes også, at vi laver et pisse godt produkt, så det er da en 360 graders anerkendelse, fortæller Peter Palshøj til Ekstra Bladet.

Peter Palshøj er glad for hæderen. Foto: Morten Rygaard/Magasiner

Den 52-årige sportsvært forklarer også, at interessen for Formel 1 generelt er stigende i Danmark både med og uden Kevin Magnussen.

- Som jeg plejer at sige, så er Formel 1 verdens mest spektakulære og fascinerende sportsgren, og man kan sige, at Kevin Magnussen er bare salt på et allerede smilende æg. Sporten er jo topfed, om Kevin er med eller ej. Det, Kevin giver, er, at der kommer nogle med, som normalt ikke ville se det, og så kan vi jo se, at mange af dem bliver, også selvom Kevin måske ikke kører.

Søndag guidede Palshøj nok engang de danske Formel 1-seerne, da værten var tovholder på TV 3's dækning af Saudi Arabiens Grand Prix.

Og der var - igen - dansk succes at snakke om i studiet, da Kevin Magnussen med en niendeplads kørte flere point ind til sin egen og Haas' konto.

