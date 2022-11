Dansker jubler: - Den bedste dag i mit liv

Tirsdag havde 20-årige Frederik Vesti Formel 1-debut som blot tredje dansker i dette årtusinde. Debuten skete for Mercedes i Abu Dhabi efter årets sidste Formel 1-løb

- Man glemmer aldrig sin første gang, siger Frederik Vesti efter sin F1-debut for Mercedes

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Gennem efteråret har Frederik Vesti tilbragt mange timer i Mercedes’ simulator under løbsweekender for at assistere Lewis Hamilton, George Russel og resten af raceteamet.

Tirsdag prøvede han den ægte vare for første gang med superstjernerne i den anden side af garagen.

- Det har været nok den nok bedste dag i mit liv at få lov til at køre en Formel 1-bil og være del af det her Mercedes-team. Det er helt vanvittigt, sagde en meget glad Frederik Vesti efterfølgende til Ekstra Bladet.

- Det er gået godt, og farten har været relativt god. Vi har kørt på samme dæk som George og Lewis, hvilket har givet mig muligheden for at sammenligne mig med dem, og det så positivt, ud især mod slutningen af dagen, hvor jeg fik mere fart i bilen og kunne presse den mere end til at starte med.

- Målet med testen var at komme op på 300 km, så jeg kunne få min superlicens. Den er i hus nu, og det er jeg rigtig glad for.

Fysisk blev nakken sat på prøve efter at have kørt over to grandprixdistancer på en dag. Selvom Vesti kender alt til g-påvirkninger fra Formel 2, er de dobbelt så store i Formel 1.

- Bilen er fuldstændig vanvittig. Gassen og motoren føles vild, men det er ikke den, der overrasker det store. Det er karbonbremserne, og g-påvirkningen gennem de hurtige sving.

- Her på Abu Dhabi er sving to-tre med fuld gas og omkring 260 km/t. Vi trækker omkring fem g der. På et tidspunkt kunne jeg mærke mine øjenlåg bevæge sig en smule væk fra mine øjne. Det er på det niveau, fortæller han.

- Det er den bedste oplevelse, jeg nogensinde har haft, og man glemmer aldrig sin første gang!

