Dansker på spring til F1: Kravet er sejr

- Vesti er hurtig ...

Den kommentar har Ekstra Bladet efterhånden hørt en del gange i Formel 1-paddocken. Ikke mindst efter det danske stortalents titel i Formel Regional og fornemme afslutning på sidste års F3-sæson.

At Frederik Vesti også er hurtigst, skal den 19-årige jyde forsøge at bevise fra denne weekend, hvor F3-mesterskabet indledes i Barcelona.

Farverne på bilen er anderledes, da Vesti som led i optagelsen i Mercedes’ talentprogram er skiftet fra et topteam til et andet; fra italienske Prema til franske ART Grand Prix.

De succesfulde forgængere i Mercedes’ juniorprogram har en ting til fælles. Både Esteban Ocon og George Russell vandt mesterskaber i deres to sidste juniorkategorier; endda som rookier og altså i første forsøg.

Efter sidste års fjerdeplads er det ikke at stramme den, hvis 2021 udråbes til et vind eller forsvind-øjeblik, hvad Vestis Formel 1-drømmen angår.

- Målet er at vinde mesterskabet. Det er klart og tydeligt. Både for mig og teamet ART. De er enormt motiverede, og der er sket store investeringer for, at det kan ske.

- Mercedes’ forventning er, at jeg vinder. Ellers havde de ikke valgt mig, siger Frederik Vesti til Ekstra Bladet.

- Jeg er den, der ligger mest pres på mig selv. Mercedes lægger pres på, fordi de vil have resultater, og at jeg udvikler mig. ART vil have resultater, men det mærkes ikke på samme måde, fordi jeg indefra brænder så meget for det her og vil det. Derfor er det ikke noget, jeg mærker, når jeg er på banen.

- Jeg nyder bare at være i det, fordi det er, hvad jeg har arbejdet benhårdt for, og hvad jeg drømmer om, siger den 19-årige jyde fra Filskov ved Billund.

Frederik Vesti går ind til sin anden sæson i den store F3-serie, som begynder denne weekend i Barcelona. Foto: Dutch Photo Agency

Tilbage i 2018 var Vesti en af forhåndsfavoritterne før sin anden sæson i den stærke tyske F4-serie. Han lagde for meget pres på sig selv og fik en dårlig start på mesterskabet.

Året efter revancherede han sig med en suveræn sejr i Formel Regional-mesterskabet for Prema-teamet. Med dem rykkede han op til international Formel 3, hvor han blev samlet fire, men med tre sejre i hovedløb. Det var to flere end teamkammeraten Oscar Piastri, der løb med titlen.

Forsæsonens to tests tyder på, at flere teams - i hvert fald fire-fem stykker - kan bejle til podierne. Siden de nye F3-biler blev introduceret i 2019, har især Prema domineret.

For ART udmærkede både Vesti og teamrivalen Aleksandr Smolyar sig undervejs med både løbs- og kvalsimulationer.

- Test er gået rigtig godt, siger danskeren.

Nyt format Ligesom i F2 er løbsweekenderne ændret i F3 for at spare penge. Mellem Barcelona i maj og Texas i oktober køres syv afdelinger med tre løb i hver. Kvalifikation afvikles fredag eftermiddag med hovedløbet søndag. Om lørdagens afvikles to sprintløb med omvendt grid for de forreste 12 kørere. Alle løb varer 22 omgange eller 40 minutter. Vis mere Vis mindre

Troen på sig selv fejler ikke noget, og Frederik Vesti føler sig overbevist om, at han bliver den næste dansker i Formel 1.

- Jeg gør mig så umage hver dag, at når jeg ligger i sengen, kan jeg smile og vide, at jeg har gjort et godt stykke arbejde. Bliver jeg ved med det, så når jeg også 100 procent Formel 1, siger han.

- Det handler om timing. Det er så vildt med den her sport. Du kan være den bedste og gøre alt rigtigt, men er timingen forkert, kan det blive meget svært. Omvendt kan du have været lige på kanten, men hvis timingen er rigtig, kan du få en god mulighed.

Sæsonens første tidtagning resulterede i en femteplads med en anden titelfavorit på pole-position, Premas norske Red Bull-junior Dennis Hauger.

En fejl i sidste sektor kostede, men en femteplads i kvalifikationen er stadig et godt udgangspunkt for point i både de to sprintløb og søndagens hovedløb. Foto: Dutch Photo Agency

Stortalentet kan takke sin manager Dorte Riis Madsen, som tidligere har ført Kevin Magnussen til Formel 1, for at have fundet endnu en dansk erhvervsmand med dybe lommer og villighed til at investere i motorsport.

Hybel-huses ejer Michael Mortensen spiller en meget stor rolle i, at Vesti kan fortsætte på topniveau, hvor en sæson i F3 samlet koster ni-ti millioner kroner.

De største rivaler Dennis Hauger (Prema): Den norske Red Bull-junior rykker i sin anden F3-sæson til Prema, som har været det altdominerende team i klassen, siden de nye biler blev introduceret i 2019. Aleksandr Smolyar (ART): Teamkammeraten fortsætter hos ART i F3, hvor erfaringen vil hjælpe ham. Skuffede i fjor, men har solide resultater tidligere i juniorkarrieren. Caio Collet (MP): Brasilianeren fra Alpine F1’s akademi kommer til F3 som vicemester i Formel Renault Eurocup. Både han og teamkammeraten Victor Martins synes hurtige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Jeg skulle bare til Mercedes

I mange år talte Mercedes’ talentprogram kun tre medlemmer: Pascal Wehrlein, Esteban Ocon og George Russell.

Alle fik debut i Formel 1. De sidste to er der stadig.

Det fortæller en historie om, hvor lille et nåleøje 19-årige Frederik Vesti er kravlet igennem, og hvor stor en mulighed han får i jagten på Formel 1-drømmen ved fra 2021 at være på juniorkontrakt hos Mercedes under talentchef Gwen Lagrues ledelse.

Grundlaget for kontrakten er skabt henover de seneste tre år.

- Det er et forhold, som skulle startes fra bunden. Det begyndte i Formel 4, hvor jeg kørte for Van Amersfoort og begyndte at sende rapporter og opdateringer til Gwen. Når det gik godt, sendte jeg dem, men også når det gik dårligt. Jeg tror måske, at det var ret godt, at jeg også turde vise den svage side på racerbanen, fortæller Frederik Vesti.

- I 2018 i Monaco under Formel 1-grandprixet havde jeg mit første møde med ham. Jeg var selvfølgelig lidt naiv og troede, at jeg bare skulle afsted og i gang med Mercedes. Men det var en benhård samtale; måske lidt hårdere end jeg havde regnet med. Her fik jeg at vide, hvor store krav der er til Formel 1-kørere og til juniorkørere generelt.

Samme sommer mødte jyden Mercedes-teamets chef Toto Wolff for første gang. Vesti timede årets første pole-position og sejr til perfektion. Det var nemlig på Hockenheim, hvor tysk F4 kørte support for Formel 1.

- Der overrakte han mig pokalen. Jeg tænkte, jeg skal bare være en del af Mercedes. Der var ingen tvivl om, at det skulle ske. Jeg ville knokle, hvad kunne for at overbevise dem om, at jeg var den rigtige kører for dem i fremtiden, siger han.

Sidste år havde han en simulatorkontrakt med Mercedes, hvor parterne kunne se hinanden an.

- Efter 2020-sæsonen havde vi en længere diskussion om, hvordan min fremtid skal se ud. Der er vi så blevet enige om den her junior-kontrakt, så jeg i 2021 er Mercedes-junior, fortæller Vesti.

For danskeren betyder samarbejdet, at han udvider sit netværk og kan lære fra de allerbedste.

- Jeg ser det som en mulighed for mig at komme tæt på nogle personer, der har de rigtige værktøjer til at udvikle en kører. Det er ingeniører, det er Gwen og hele Mercedes-teamet, som jeg kan få lov til at bruge som sparringspartner, og som presser mig. Gør jeg det godt og leverer resultaterne i år, har de muligheden for at give mig chancen i Formel 2 og Formel 1 i fremtiden.