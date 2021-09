Dansker på umulig mission

Mesterskabschancen forduftede i Holland for Frederik Vesti, som om tre uger har en chance mere for at redde sin sæson

Missionen er umulig for Frederik Vesti til sæsonfinalen i Formel 3 sidst i september.

Efter skuffende besøg i Ungarn, Belgien og denne weekend i Holland glider det Mercedes-tilknyttede danske racertalent længere tilbage i mesterskabet.

Red Bulls nordmand Dennis Hauger har så godt som vundet titlen og kun en enkelt kører har en teoretisk chance for at nå ham; det er ikke længere Frederik Vesti.

F3-titlen var ellers det erklærede mål.

Sæsonens bedste weekend udløste 49 point ud af 65 mulige til Hauger, så en andenplads er stadig mulig for den ambitiøse dansker.

For at redde sin sæson skal han først og fremmest tilbage ind i top tre og holde sig som bedste kører hos ART-teamet.

Målet for denne sæson var F3-mesterskabet, men hverken ART Grand Prix eller Frederik Vesti har været skarpe nok. Prema fortsætter med at dominere klassen. Foto: Dutch Photo Agency​

Resultatmæssigt har skiftet fra Prema til ART Grand Prix ikke været en succes. Vesti sagde ved årsskiftet farvel til holdet, som har domineret klassen, siden GP3 blev udskiftet med nye F3-biler.

Det skete som led i at blive del af Mercedes’ talentprogram, men præcis som hos ART Grand Prixs anden dansker, Christian Lundgaard i F2, har Frederik Vesti lidt under, at franskmændene er en skygge af sit tidligere selv og ikke holder samme niveau som de andre topteams.

ART undervurderede introduktionen af de nye F3-biler til 2019-sæsonen og er faktisk under pres for at holde den tredje tredjeplads i træk i holdenes mesterskab.

Besøget på Zandvoort blev endnu et eksempel på hæderligt racepace, men manglende fart under kvalifikation for samtlige ART-kørere, hvilket koster dyrt på en bane, hvor overhalinger er sjældne.

En niendeplads, tredjeplads og ottendeplads udløste point i samtlige løb, men ikke nok til at holde trit med de nærmeste rivaler.

Især ærgrede Vesti sig over det andet sprintløb, hvor det ‘kun’ blev til en tredjeplads. Han var i angreb om andenpladsen, da Victor Martins smuttede inden om og endte med at vinde løbet.

De deler nu fjerdepladsen i mesterskabet.

- Jeg er ked af det drenge. Jeg kunne have vundet det løb. Det er min fejl, sagde Vesti over radioen.

- De sidste par afdelinger har været hårde for mig, så jeg er glad for at være tilbage på podiet, sagde han på den efterfølgende pressekonference.

Frederik Vesti scorede et enkelt podie i Holland - her sammen med Victor Martin fra Alpines akademi og Clement Novalak. Foto: Getty/FIA Formula 3

Kulminationen på Frederik Vestis sæson var sejren i hovedløbet først i juli på Red Bull Ring under Østrigs Grand Prix.

Om end Dennis Hauger samme weekend udbyggede sin føring i mesterskabet, rykkede dansker dansker op på andenpladsen i den samlede stilling.

Siden da er det kun gået nedad bakke.

Besøget på Hungaroring sidst i juli bød på en syvendeplads i kvalifikationen, og i første sprintløb en af de mekaniske defekter, som der har været for mange af hos ART. Så er weekenden ligesom spoleret, og Vesti fik kun seks point med på sommerferie.

Afdelingen på Spa for en uge siden var præget af de store mængder nedbør. Timingen under tidtagningen manglede, og med en syvendeplads som udgangspunkt måtte Vesti nøjes med samlet 21 point, hvilket sendte ham ned på fjerdepladsen.

Egentlig skulle den 19-årige jyde have nydt godt af en F3-finale på Circuit of the Americas i Texas, hvor han som en af de få i feltet har kørt tidligere.

Med en god afslutning i Rusland kan Frederik Vesti nå en anden- eller tredjeplads i mesterskabet, hvilket vil give rygvind til ambitionerne om at rykke op til F2. Foto: Dutch Photo Agency​

Men mesterskabets sidste afdeling afvikles i stedet om tre uger på Sochi Autodrom. Den officielle forklaring lyder på øgede logistiske omkostninger, som Formel 1-kalenderen er ændret.

Yderligere modifikationer af kalenderen er forventede, da coronaens jerngreb om de amerikanske kontinenter og rejserestriktioner for briter giver udfordringer.

En god sæsonfinale er dog yderst vigtig for Vesti.

Oven på tre sæsoner i Formel 3-biler - først som suveræn mester i Formel Regional i 2019 efterfulgt af to år i F3 International - er det naturlige næste skridt F2.

Hvis sponsoropbakningen altså kan findes, for standardprisen for sådan en sæson er 14 millioner kroner plus løbende omkostninger ...

F3-stilling efter sjette afdeling 1. Dennis Hauger (Prema) 193 point 2. Jack Doohan (Trident) 150 point 3. Clément Novalak (Trident) 122 point 4. Frederik Vesti (ART) 117 point 4. Victor Martins (MP) 117 point 6. Aleksandr Smolyar (ART) 107 point 7. Olli Caldwell (Prema) 92 point 8. Caio Collet (MP) 87 point 9. Logan Sargeant (Charouz) 75 point 10. Arthur Leclerc (Prema) 67 point