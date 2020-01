Dansker tættere på Formel 1: Snupper eftertragtet sæde

De danske Formel 1-drømme har fået et nøk opad.

Det sker, efter italienske Prema Racing med en ny kontrakt har gjort den danske teenager Frederik Vesti til en del af deres planer for den internationale F3-serie, som de selv dominerede i 2019-sæsonen. Det skriver italienerne selv i en pressemeddelelse, hvor de også beskriver det som 'det naturlige skridt' for Vesti.

Dermed er der dansk repræsentation i alle de største serier med Kevin Magnussen og forventeligt Christian Lundgaard i henholdsvis F1 og F2 og Vesti, der fylder 18 senere denne måned, i F3.

Vestis avancement i Prema Racings hierarki kommer måske ikke som den helt store overraskelse. Det danske racerhåb med rødder i midtjyske Filskov vandt den regionale europæiske F3-serie komfortabelt. Vesti lå på førstepladsen lige fra premieren i mesterskabet, der er det næsthøjeste trin i F3. Lige så lidt overraskende er det, at holdets ledelse kun har positivt at sige om danskerens opstigen til det højeste F3-trin.

- Vi kommer fra en meget dominant sæson, og vi ved, det ikke bliver muligt at gøre det hele igen næste år. Med det sagt har Frederik haft en ligeså enestående sæson i den regionale F3, og vi var imponerede over hans præstationer i Macau og Valencia, siger holdleder René Rosin.

Taknemmelig jyde

Lige så glad er hovedpersonen selv, der nu i det nye årtis første år skal køre i, hvad der af mange regnes som det bedste sæde på vejen mod den ultimative drøm, Formel 1. Premas kørere sad nemlig på alle tre toppladser ved sæsonens udgang, og dermed er det et stort sæde, Vesti skal fylde ud fra start.

- Jeg er ekstremt taknemmelig over for Prema for at have givet mig den her chance. Som kørere drømmer vi alle om at skrive under med Prema. Få af os får chancen, og det er jeg fuldt bevidst om. Hvert skridt, jeg tog i den regionale serie i år, var med ét specifikt mål for øje. At fortsætte for Prema i 2020. Jeg elsker holdet og miljøet og anstrengelserne for at forbedre hver eneste lille detalje, sagde den unge dansker, der også takkede sin lange liste af sponsorer, der har finansieret bilen.

Frederik Vesti startede fra barns ben på den traditionelle vis med gokart, hvorfra det kun er gået en vej. En andenplads i den danske Formel 4 i 2016 gav ham adgang til den tyske ditto. Efter imponerende sejre i løbet af 2018 havnede han hos Prema, for hvem han altså vandt karrierens største triumf i det netop afsluttede år.





Vesti poserer til et foto for Prema ved en tidligere lejlighed. Foto: Vesti Motorsport

