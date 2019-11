Datters hyldest til Schumacher

Ridende på 'Ferrari-hesten' fik Michael Schumachers datter sendt en hyldest af sted til et freestyle rideevent i Verona

Michael Schumachers datter, Gina-Maria Schumacher, leverede en spektakulær hyldest til sin far i weekenden.

Til et freestyle rideevent i Verona kom hun ikke bare ridende i Ferrari-køredragt, men hendes hest var også hoppet i Ferrari-farverne, den havde endda fået spoiler på bagklappen. Intet mindre kunne gøre det, da hun skulle markere 15-års dagen for faderens første titel som verdensmester.

En Schumacher var igen at finde i Ferrari-farverne i weekenden. Foto: SpalshNews.com

Formel 1-legenden Michael Schumacher har i tidens løb kørt mange Formel 1-mesterskaber hjem for den ikoniske producent af sportsbiler. For seks år siden endte han i koma efter en alvorlig skiulykke, men I weekenden var en Schumacher således atter at finde i Ferraris røde farver.

Gina-Maria vandt tidligere på året europamesterskabet i westernridning, og det skulle 'Schumi' også have en del af æren for.

- Det var far, der lærte mig at blive en mester. Når du kører racerbil, lægger du den i garagen efter løbet, men du skal passe på en hest hele tiden, siger Gina-Maria til tyske She's Magazine.

Michael realiserede ride-drøm

I et sjældent interview åbnede den syvdobbelte verdensmesters hustru Corinna Schumacher op over for tyske 'She's Magazine', hvor hun ifølge Bild fortæller om 'Schumis' store bidrag til familiens eventyr til hest.

- Da jeg var 30 og drømte om at eje en hest, fløj han mig til Dubai for at se på en araberhest, fortæller hun.

Det blev starten på hendes passion, som kulminerede, da 'Schumi' på deres 10-års bryllupsdag i 2005 forærede hende en ranch i gave.

Corinna har ligesom datteren i Ferrari-klæderne hevet medaljer hjem til familien. Ni år inden datteren blev hun selv europamester i westernridning.

- Det gør mig lykkelig, at hun kan gøre, hvad hun elsker, og at hun har opnået så meget, siger Corinna i interviewet, inden hun igen udtrykker sin taknemmelighed over for sin mand.

- Jeg glemmer ikke, hvem jeg har at takke for alt det her. Det er min mand, Michael, fastslår Corinna.

