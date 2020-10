De afløser vraget Kevin

Torsdag meddelte Haas-teamet officielt, at hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean fortsætter på teamet efter denne sæson.

Afløserne står allerede klar i kulissen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kører Mick Schumacher og Nikita Mazepin for Haas i 2021.

Begge på flerårige kontrakter som rækker ind i den vigtige 2022-sæson, hvor det tekniske reglement ændres drastisk, og nye biler introduceres.

Men en annoncering forventes ikke under weekendens grandprix på Portimão i Portugal.

21-årige Mick Schumacher er søn af den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher. Han er i gang med sin anden sæson i F2 og fører serien med to resterende afdelinger.

Mick Schumacher ankommer til Haas med navn og potentiale. Foto: Bryn Lennon/Getty/FIA Content Pool

Som del af Ferraris talentakademi og med det berømte efternavn har han haft kurs mod motorsportens fineste klasse, siden han vandt det europæiske Formel 3-mesterskab i 2018.

For Haas er det en luns fra Ferrari, at de tilbyder tyskeren i stedet for at placere ham hos Alfa Romeo, hvor de råder over det ene sæde.

Mick Schumacher har talent samtidig med, at han vil kaste masser af opmærksomhed og sponsorater af sig som bonus.

21-årige Nikita Mazepins største aktiv er hans far; den russiske oligark Dmitrij Mazepin som ejer kemi-koncernen Uralkali.

Nikita Mazepin kommer til Formel 1 med en ordentlig røvfuld penge. Foto: Bryn Lennon/Getty/FIA Content Pool

Sponsorater i størrelsesordenen 225 millioner kroner florerede, som han prøvede at købe sin søn ind på et team. De penge vil blive kastet ind i udviklingskampen for at gøre Haas-teamet mere konkurrencedygtige til 2022.

Næste år er afskrevet på forhånd, og Haas vil kun nærme sig midterfeltet, hvis Ferrari møder op med en mere konkurrencedygtig motor end i indeværende sæson.

Nikita Mazepin vil med sin nuværende sjetteplads i F2 sikre sig en superlicens til Formel 1.

En andenplads i GP3 i 2018 bag franske Anthoine Hubert er russerens største resultat i juniorkategorierne.

Teamchef Günther Steiner afviser, at beslutningen er truffet.

- Vi har ret mange muligheder at vælge imellem derude. Og det forsvinder ikke, for markedet er lille i år. Der har vi været heldige. Det er grunden til, at vi ikke har travlt med at annoncere afløserne, siger Haas-chefen til blandt andre Ekstra Bladet.

- Vi evaluerer alt ordentligt og træffer en god beslutning. Normalt får man mere klarhed ved at tænke over tingene, vi har ikke travlt, så hvorfor skulle vi annoncere noget i morgen eller overmorgen. Det tager så længe, som det kræves, indtil vi er tilfredse med vores beslutning.

- Nogle gange har man brug for forandring for forandringens skyld bare for at ryste posen lidt. Uanset hvad vi gør næste år - to rookier eller ej - så har vi altid prøvet at gøre tingene anderledes, end andre har gjort det tidligere.

