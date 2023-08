De bedste, vi kan få: - Talte aldrig med andre

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): Nul opkald blev foretaget fra teamchef Günther Steiner til andre kørere. Ingen seriøse alternativer har været under overvejelse.

Lige nu har Haas brug for stabilitet og erfaring på kørersiden, mens ingeniørerne forsøger at løse teamets altoverskyggende tekniske problem.

Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen er de bedste racerkørere, Haas kan få, som Steiner formulerer det.

Før sommerpausen blev detaljerne ordnet. Det gik hurtigt, for som teamchefen bekræfter til Ekstra Bladet, var det et spørgsmål om at udløse holdets optioner på duoen.

- Det har været ret ligetil. For et par måneder siden sagde jeg til dem, at jeg synes, I er ret gode, og det mener jeg, siger Steiner.

- Vi lavede ikke en toårsaftale med Nico, for vi ville se, hvordan han vendte tilbage. Men han kom tilbage meget stærkt.

Annonce:

- Kevin vil selv sige, at han ikke er tilfreds med sine præstationer til tidtagningerne i øjeblikket. Han kæmper med den ustabile bil og ved ikke, hvad den gør fra sving til sving.

- Jeg synes, vi har de bedste kørere, vi kan få i øjeblikket. Når man tænker på vores finanser, og hvor attraktiv vores bil er. Så jeg talte aldrig med andre.

Købers marked

En tysker spørger til, hvorfor man ikke så tiden an med Magnussen. Men Steiner afviser den idé med, at han er sikker på, at de sammen kan løse danskerens problem med årets bil; vished om fremtiden vil kun hjælpe den proces.

Den nuværende kørersammensætning er den stærkeste teamet, teamet kan få, som det præsterer i øjeblikket, mener Steiner. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

At Steiner ikke selv har kontaktet andre kørere, er ikke ensbetydende med, at de ikke selv har prøvet at gøre sig til.

- Der har været interesse. Lige nu er vi ikke det mest attraktive team, men vi arbejder på det, og jeg har ingen tvivl om, at vi får det løst. Men hvor Formel 1 er nu, så er samtlige ti teams attraktive for kørerne.

Annonce:

- De helt tunge drenge går til de store teams, men for resten af holdene er der ikke den store forskel i performance. For resten er det umuligt at sige, hvem der næste år bliver femmer eller tier.

Ingen alternativer

Visse kulørte medier, som kun opererer med rent gætværk, har foreslået alt fra Indycar-kørere, Formel 2-kørere eller aflagte F1-kørere til Haas.

Realiteterne er, at Haas-ledelsen ingen oplagte alternativer ser.

Günther Steiner har i flere måneder sagt - også til pressen - at han var godt tilfreds med sine kørere og ville forlænge dem. Han holdt ord. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Hvis du ser på mulighederne, er der ikke mange uden risiko, og jeg ønsker ikke at tage risici i øjeblikket. Du gør det kun, hvis den er det værd. Lige nu ønsker vi stabilitet. Vi har styr på den ene del af teamet med kørerne nu. Nu skal vi så arbejde på bilen og få den del løst.

- For et år siden var kørerne en bekymring. I år er de det ikke, og næste år er de ikke en bekymring. Fint, videre til den ting, du skal forbedre.

Annonce:

Risky business

- Det bliver sværere og sværere med kørere. Du skal tage en stor risiko for at få en stor mulighed. Jeg synes, at McLaren har gjort det rigtig godt med sine to seneste kørere. Piastri lader til at være okay, selvom vi ikke helt kan træffe den konklusion endnu. Med Lando (Norris) har de gjort det rigtig godt.

- Men der er også andre teams, hvor tre-fire kørere ikke har fungeret, så det er risky business at satse ungt, siger Steiner.