De drømmer i England: F1-testrekord slået

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): McLaren-fans holder vejret, selvom de kvikke af dem udmærket ved, at de ikke må tillægge testtider for meget værdi.

For anden dag i træk toppede den orange McLaren tidstavlerne. Denne gang med Carlos Sainz Jr. bag rattet.

Spanierens 1.17,144 minutter er den hurtigste tid kørt på Circuit de Barcelona-Catalunya under vintertest og slår Sebastian Vettels rekord fra i fjor med 38 tusindedele.

Pirelli-chefen Mario Isola fastslog ganske vist i Barcelona, at man på ingen måde kan sammenligne tiderne. Sidste år var asfalten helt ny og uden greb. Et års brug har gjort den markant hurtigere.

Bedste omgang nogensinde i Spanien var Lewis Hamiltons pole-position i fjor - 1.16,173 minutter - mens teamkammeraten Valtteri Bottas under den efterfølgende test også nåede under 1,17.

Ferrari nåede kun 40 omgange på grund af Sebastian Vettels crash. Teamet angiv en mekanisk fejl som årsag. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Ingen af de store teams har for alvor trykket til tiderne. Hvis det sker, er det som regel på en af testens sidste to dage.

Hvis man glemmer dagen sidste år, som sneede væk, og Fernando Alonso var ene om at sætte en tid, har McLaren ikke toppet testtider, siden Kevin Magnussen var hurtigst af alle i 2014 i Jerez.

Farten hos den detroniserede kæmpe antyder dog fremgang og er endnu en indikation på, hvor tæt midterfeltet bliver i denne sæson.

Største drama på sjette test var en mekanisk fejl hos Ferrari, som betød, at Sebastian Vettel parkerede raceren i en barriere. Tyskeren slap uden skrammer, men skaderne på bilen var anseelige, så Charles Leclerc nåede kun ud på banen med otte minutter igen om eftermiddagen.

Hos Haas havde Romain Grosjean en stille, men produktiv dag, hvor det blev til 120 omgange. For første gang prøvede teamet den allerblødeste dæktype på denne bane, uden at det for alvor kunne ses på tiden. Men det er så heller ikke holdbart nok til at holde en hel omgang på denne bane.

En produktiv dag for Haas uden at vise, hvor de placerer sig i det tætte midterfelt. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Planen er enten torsdag eller fredag at give begge Haas-kørere en enkelt chance eller to for at mærke, hvordan VF19’eren føles uden så meget brændstof i bilen.

Teamet har besluttet at splitte køretiden de sidste to dage, som både Mercedes, Ferrari og Renault gør. Den nye generation racere er blevet endnu mere krævende fysisk, så med mindre tid i bilen pr. dag kan der nås flere omgange.

Testtider - dag seks Carlos Sainz (McLaren) 1.17,144 minutter **** 130 omgange Sergio Perez (Racing Point) 1.17,842 minutter **** 88 omgange Sebastian Vettel (Ferrari) 1.18,195 minutter *** 40 omgange Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.18,209 minutter **** 113 omgange Romain Grosjean (Haas) 1.18,330 minutter ***** 120 omgange Max Verstappen (Red Bull) 1.18,395 minutter *** 128 omgange Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.18,682 minutter **** 101 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.18,941 minutter *** 74 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.18,943 minutter *** 102 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.19,056 minutter *** 58 omgange Robert Kubica (Williams) 1.19,367 minutter **** 130 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.22,597 minutter ** 72 omgange Charles Leclerc (Ferrari) ingen tid - en omgang Fem dæktyper: C1 (*) er hårdest - C5 (*****) er blødest

