De kan smadre drømmen: Lundgaards største rivaler

En håndfuld kørere er i spil til den F2-titel, som Christian Lundgaard skal vinde for at sikre forfremmelsen til Formel 1

Hele 11 af de 24 kørere i Formel 2 har en reel chance for at løbe med mesterskabet efter sæsonens otte afdelinger, mener en af de hede titelbejlere Red Bull-junior Juri Vips.

Så konkurrencedygtigt er feltet godt hjulpet af et nyt weekendformat, hvor der køres to sprintløb med omvendt grid, hvilket (lidt kunstigt) sikrer point til mange forskellige kørere.

Alpine F1 Teams talentchef og Christian Lundgaards arbejdergiver, Mia Sharizman, har før sæsonstart kig på en lidt mindre gruppe.

- Hvis du spørger mig, hvem der er i spil til titlen, når vi går ind til de afgørende runder i Saudi Arabien og Abu Dhabi vil jeg pege på kørerne i deres andet år: Robert, Christian og Vips med Zhou og Ticktum som outsidere til top tre. Hvis man dømmer ud fra sidste år og testene, siger han til Ekstra Bladet.

Mesterskabet vil svinge meget. Fra Bahrain, som kørerne kender utroligt godt fra test, til gadebaner i Monaco og Baku, før de mere traditionelle racerbaner Silverstone og Monza venter.

- Selv om bilerne i serien i princippet er ens, kommer det meget an på banen, hvor holdene er stærke. Hvert team har en forskellig filosofi, hvordan de opererer bilen, og det har betydning, siger talentchefen.

Eksempelvis har UNI-Viruosi deres styrke på den enkelte omgang og sikrede sidste år pole-position hver anden gang, mens Prema var gode i løbstrim.

UNI-Viruosi-duoen kvalificerede sig da også i første og anden startrække til premieren, hvor Carlin forventes at dominere under løbene.

Christian Lundgaard strålede under årets første kvalifikation. ART Grand Prix kæmper dog lidt mere med at finde farten i løbstrim lige netop i Bahrain. Foto: Getty/FIA Content Pool

Målet og kravet til Christian Lundgaard er at bejle til mesterskabet, og den 19-årige østjyde deler sin chefs vurdering.

- Prema bliver gode, men i år vil mange af de kørere, som er i deres andet år være stærke i forhold til mesterskabet. Det er kørere, som jeg konkurrerede mod i Formel 3, så jeg kender dem godt, siger han til Ekstra Bladet.

- I sidste ende handler det om, hvem der er stærke hvor. Men med det nye format, tror jeg, at der vil være mange kørere, som konkurrerer om podierne og endda mesterskabet. Jeg tror, vi får en sæson at se som sidste år, hvor der er mange om budet.

Danskeren går ind til den altafgørende F2-sæson med et par trumfer på hånden, som han ikke havde sidste år. For det første deltog han i modsætning til i fjor i vintertesten.

- Jeg er glad for, at jeg endelig fik kørt en vintertest i F2. Sidste år gik jeg ind til sæsonen uden at have kørt bilen, siger han.

- For mine egen forberedelser betyder det ikke lige så meget, men som team var det vigtigt på grund af det resultat, vi havde sidste år. Vi fandt nogle ting, som jeg glæder mig til at vise på banen.

Nok så vigtigt har Christian Lundgaard hidtil rykket op i klasserne hvert år siden gokart.

- Det er første gang, at jeg fortsætter i sammen kategori på noget tidspunkt i min karriere. For mig er det anderledes, fordi jeg skulle fokusere mere på mine svagheder sidste år. Jeg sidder i samme bil og skal ikke lære noget nyt fra bunden, og det skal jeg udnytte til min fordel, siger danskeren.

Skal nå ultimativt krav: En sæson fra Formel 1

Lundgaards hårdeste konkurrenter

Robert Shwartzman (Prema): På papiret er teamkammeraten til sidste års vinder, Mick Schumacher, storfavorit. Ferrari-junioreren vandt F3 i 2019.

Havde problemer med sine tidtagninger i fjor, men var til gengæld skarp i løb og gamblede rigtigt flere gange med strategien. Vandt flere løb sidste år end nogen fra den trio, som blev forfremmet til F1.

Mange har fidus til Robert Shwartzmans potentiale. Foto: Getty/FIA Content Pool

Jüri Vips (Hitech): Red Bulls ester skifter til et af F2’s bedste teams. Han var skarp i F3 for to år siden, men fik sidste sæsons planlagte ophold i japansk Superformula spoleret grundet pandemien.

Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi): Kineseren kører sin tredje sæson i F2, så der findes større talenter. Men Alpine er forhippet på at finde en F1-rolle til ham i 2022 på grund af nationaliteten og sit velhavende bagland. Vandt med nød og næppe F3’s vinterserie i Dubai.

Deler sin sorg: - Jeg græd til jeg ikke kunne græde mere

Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi): Lidt af en outsider med meget svingende resultater i juniorkarrieren. Brasilianerne var en overraskelse sidste år, hvor han imponerede for det mindre MP Motorsport. Får nu chancen for et af de bedste F2-teams, som var tæt på at gøre Callum Ilott til mester.

Felipe Drugovich kvalificerede sig som treer i sit første løb for sit nye team. Foto: Getty/FIA Content Pool

Dan Ticktum (Carlin): Britens hidsige temperament gør ham til en kontroversiel skikkelse, men på sine bedste dage er han rigtig hurtig. Er simulator- og testkører for Williams.

Carlin-teamet er skrappe på enkelte baner - ikke mindst i Bahrain.

Oscar Piastri - til højre for Christian Lundgaard - er også medlem af Alpines akademi. Foto: Jonas Olufson

Haas har givet op på forhånd: Et point er fantastisk

Oscar Piastri (Prema): Sammen med Lundgaard det største talent i Alpines akademi. Australieren vandt F3 sidste år og kører for sejrsvante Prema. Han skal først vinde F2 i 2022, men kan overhale sine rivaler indenom ved at stråle i år.

Manager er den tidligere Red Bull-kører Mark Webber.

Théo Pourchaire (ART Grand Prix): Det fransk supertalent på kun 17 år er Lundgaards teamkammerat. Han vandt det stærke tyske F4-mesterskab for to år siden og skulle egentlig have tilbragt to år i Formel 3. Men blev en overraskende toer og skulle derfor forfremmes.

På talentkontrakt med Sauber.

