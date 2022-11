Ekstra Bladet

ABU DHABI (Ekstra Bladet): 2023 bliver et skelsættende år i Kevin Magnussens Formel 1-karriere - og måske hans sidste.

Ankomsten af Nico Hülkenberg kan både vise sig at være noget af det bedste, der er sket for danskeren. Men det kan også være årsagen til, at han for tredje gang ryger ud af Formel 1.