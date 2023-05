Kun i Ekstra Bladet

BAKU (Ekstra Bladet): Haas-teamchef Günter Steiner er en ombejlet herre i disse dage. Hans dagbog over 2022-sæsonen er strøget ind på besteller-førstepladsen i Storbritannien, og pr-aktiviterne har kastet en syndflod af historier af sig.

Nogle mere sande end andre.

Et citat er blevet tolket til, at Kevin Magnussen har fået et ultimatum på fem løb til at bevise sig værd til en ny kontrakt.