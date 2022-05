Ekstra Bladet

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Mick Schumacher var for længst omklædt og klar til at forlade banen. Samtlige ingeniører ligeså. Kevin Magnussens hustru, datter og et vennepar ventede tålmodigt uden for Haas-lejren.

Alt imens teamchef Günther Steiner og Kevin Magnussen sad alene ovenpå.

Maratonmødet skyldtes de sidste to løbs skuffende resultater.