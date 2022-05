Ekstra Bladet

Man forstår, hvorfor Haas-teamchef ser mere bister ud end normalt i disse tider. Endnu et kæmpecrash fra Mick Schumacher var alt andet, end hvad tyskeren og Haas-budgettet havde brug for.

Samtidigt skal han kæmpe mod de store holds forsøg på at underminere budgetloftet, der ellers var sat i verden for at gøre sporten mere rentabel og konkurrencedygtig.