Mange navne blev bragt på banen, før kontraktforlængelserne hos Haas blev officielle. Beslutningen giver god mening for alle parter, som nu arbejder på en vigtig ting

Kun i Ekstra Bladet

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): Teamchef Günther Steiner havde sit berømte temperament oppe i det røde felt et par gange i løbet af weekendens grandprix.

Begge hans normalt så driftsikre erfarne kørere præsterede under træning at smadre en frontvinge. Vel at mærke en af de helt nye, som der endnu ikke er produceret mange af, og som gerne skulle hjælpe Haas fremad.