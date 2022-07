Ekstra Bladet

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): Beslutningen siger meget, om Kevin Magnussen interne rolle på Haas-teamet og blandt ingeniørerne.

Som Ekstra Bladet kunne berette for et par uger siden, har Haas kun nået at producere nok dele af den længe ventede opgradering til en enkelt bil.

Så teamledelsen måtte i Frankrig skuffe Mick Schumacher.