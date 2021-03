Deler sin sorg: - Jeg græd til jeg ikke kunne græde mere

Formel 1-køreren Pierre Gasly fortæller i et bevægende essay om tabet af sin gode ven, der omkom under et løb for øjnene af ham

En stor sorg kan både ødelægge og forme et menneske.

Det kan Formel 1-køreren Pierre Gasly snakke med om.

For små to år siden blev hans liv vendt på hovedet, da han mistede en af sine bedste venner, Antoine Hubert. Det skete stort set for øjnene af ham - på racerbanen Spa-Francorchamps i Belgien.

En ulykke, der satte sig tungt i den unge franskmand.

- Hvis du skal lære mig at kende - virkelig forstå, hvem jeg er, så bliver vi nødt til at tale om den dag, hvor mit liv forandrede sig for altid - den dag, mit gamle liv sluttede, og et nyt begyndte.

- 31. august 2019, skriver han i indledningen i en længere tekst på The Players Tribune.

En gribende beretning om den dag, da to barndomsvenner for altid skiltes.

Selvom Gasly kørte i Formel 1 og Hubert i Formel 2. så fulgtes de ad, da Formel 2 benytter de samme baner.

Om lørdagen havde Gasly lige kørt kvalifikation til søndagens grandprix, da Formel 2-løbet gik i gang.

Som altid ville han gerne lige se starten. Det var der tid til inden Toro Rosso-holdets debriefing.

Et år efter ulykken kom Pierre Gasly tilbage til banen i Belgien og mindedes sin ven. Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Da bilerne gik ud på anden omgang skete der noget. Pludselig viste tv billeder af en masse vragdele, der fløj rundt. Det skete i toppen af det kendte Eau Rouge-sving, der kan tages med gaspedalen helt i bund.

Løbet blev flaget af, og Gasly gik hurtigt mod debriefingen, da han fik at vide, at Antoine Hubert var involveret.

Da en forfærdelig debriefing var overstået, hastede Gasly mod sine forældre og kæreste for at høre nyt. Da alle græd, forstod han, hvad der var sket.

- Jeg var fuldstændig knust. Jeg græd, til jeg ikke kunne græde mere. Jeg har aldrig oplevet en værre følelse end den i mit liv. Aldrig.

- Da jeg den nat lukkede mine øjne for at falde i søvn, tænkte jeg på min ven.

Gasly kørte løbet på Spa - men med 'visiret nede', som han beskriver det. Sådan angreb han løbene i et år - indtil Spa igen var på programmet.

Inden løbsweekenden besøgte han - nu som AlphaTauri-kører - banen. Gik op i toppen af Eau Rouge og lagde blomster og sagde en bøn for sin ven.

Efter det kun han lette lidt på visiret, og han kom til Monza til det næste løb som et andet menneske. Og vandt sin første F1-sejr!

- Jeg følte ham der. Jeg vidste, at han så med.

- Hans drømme var mine drømme. Mine drømme var hans drømme. Og det øjeblik var vores øjeblik.