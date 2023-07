Deler stor nyhed: Kevin Magnussen er blevet far igen

Mens det går stærkt på racerbanerne verden over, skal der også være fokus på privatlivet derhjemme for Kevin Magnussen.

Og det er der sandeligt også.

Den danske Formel 1-kører er nemlig blevet far igen. Det skriver han på sin Instagram.

'Laura (hans første datter, red.) er nu blevet storesøster. Velkommen til verden Agnes', skriver han i opslaget, hvor han altså allerede røber navnet for den nye pige.

I opslaget hylder han også sin kone, Louise Gjørup Magnussen, for at være en 'superstjerne'.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget ...

Fortrøstningsfuld om far-livet

Parret afslørede i april, at de ventede endnu et barn, der efter planen ville ankomme over sommeren. Kevin Magnussen blev far for første gang tilbage i januar 2021.

Selvom livet som racerkører byder på mange rejsedage, er Kevin Magnussen stadig fortrøstningsfuld om livet som far. Sådan lød det i hvert fald tilbage i maj, da Ekstra Bladet talte med ham om emnet.

- Jeg har jo mange dage ude af landet. Til gengæld når jeg er i Danmark, har jeg rigtig meget tid. Så er jeg der, lød det dengang.

Familien havde i forvejen også gjort sig klar til den nye pige, da de i april byttede lejligheden i København ud med et 197 kvadratmeter stort hus i Roskilde.