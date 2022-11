Den umulige F1-mission: Trodser alle odds

Da Frederik Vesti havde Formel 1-debut for Mercedes, kunne han takke Dorte Riis Madsen, der også førte Kevin Magnussen frem til motorsportens fineste klasse, for at have gjort det muligt

For anden gang har Dorte Riis Madsen ført en dansk racerkører frem til en realistisk chance for at nå Formel 1. Med Mercedes i ryggen holder Frederik Vesti sin fremtid i egne hænder

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Danske racerkørere i Formel 1 er som udgangspunkt naturstridigt. Danmark er et lille land uden bilindustri eller den store motorsportstradition.

Sidst i 2012 kørte Kevin Magnussen den såkaldte young driver-test for McLaren, som blev startskuddet til at være undtagelsen, der bekræfter reglen, at danskere ikke når Formel 1.

10 år senere står 20-årige Frederik Vesti i samme situation.

For Mercedes med de seneste 15 års suverænt mest vindende kører, Lewis Hamilton, og britisk motorsports seneste stjernefrø, George Russell, i den anden side af garagen kørte han samme test.

George Russell gav et par beroligende ord, før det gik løs. Foto: Jan Sommer

Kravet fremover er enkelt og barsk: Vind Formel 2-mesterskabet i 2023.

Lykkes det, så mangler kun timingen, før endnu en dansker trodser oddsene.

Samme kvinde i kulissen har skabt denne enestående chance.

For anden gang har Dorte Riis Madsen gjort det umulige.

Har fundet investorerne til at føre endnu et dansk talent frem til en situation, hvor et mesterskab og en portion held udløser en plads i Formel 1.

Hvilket hun ellers havde forsvoret efter brud og retssag mod Magnussen.

Selv om Frederik Vesti langtfra er i mål endnu, var det et følelsesladet og stolt øjeblik, da han i tirsdags i Abu Dhabi trillede ud af Mercedes-garagen.

- Jeg havde jo aldrig troet, at jeg skulle stå her igen. Og det gør det ekstra stort, siger Dorte Riis Madsen til Ekstra Bladet.

- For da jeg var færdig med Kevin, skulle jeg aldrig røre ved motorsport igen. Det var slut. Frederik fik mig så overbevist gennem hårdt arbejde og mange mails, som er sjove at læse nu.

Peter Vesti er med i kulissen, her i selskab med Torben Larsen, ejer af Give Steel, som har støttet sønnen fra begyndelsen. Foto: Jan Sommer

Mercedes og talentchef Gwen Lagrue indgik i 2021 med Vesti en af sine meget få juniorkontrakter. Danskeren har udviklet sig til en vigtig simulatorkører for Mercedes og fik sin F1-debut som et skulderklap og hjælp før sin altafgørende 2023-sæson.

- Sådan en test fortæller os ikke, om vi når Formel 1. Men den fortæller, at der tillid til min knægt og forventninger til, at han kan gøre, hvad han skal på en dag som i dag med et stort testprogram. Den betyder et resultat efter mange års hårdt arbejde og slid. At man er lykkedes. Men ét skridt ad gangen. Hvis man tror, at man er der, så har man fejlet big time. For der er stadig meget langt, siger Dorte Riis Madsen.

- Det var stort for mig med McLaren dengang, men nu står vi med et på papiret endnu større team, hvor vi får lov til at vise, hvad vi kan. Hos andre teams har de flere juniorkørere og spiller dem mere ud mod hinanden; man får nemmere lov, men sådan gør man ikke hos Mercedes. Der gør man det kun, hvis man mener, at man får noget ud af det. De har ikke behov for at teste Frederik, hvis de ikke synes, han kunne gøre et godt stykke arbejde. Derfor føler man en større styrke i det her projekt.

Gwen Lagrue er manden bag Mercedes' succesfulde talentprogram, der har hjulpet Pascal Wehrlein, Esteban Ocon, George Russell og senest Nyck de Vries til Formel 1. Foto: Jan Sommer

Hos Mercedes er filosofien, at man langsomt bygger sine talenter op. Trods sin enestående juniorkarriere måtte George Russell tilbringe tre år hos Williams, før han fik chancen ved siden af Lewis Hamilton.

Derfor har teamet heller ikke nogen problemer med, at Vesti har tilbragt tre sæsoner i Formel 3-biler og nu går ind til sin anden i Formel 2.

Ingen vind eller forsvind-ultimatummer, som man kender det fra Red Bull, eller som Kevin Magnussen fik at vide hos McLaren tilbage i 2013.

Men læretiden er ved at være ovre.

- Højst sandsynligt får vi præcis samme krav til næste år. Næste sæson skal sidde i skabet. Og det er ikke de dårlige, som fortsætter, siger Dorte Riis.

- Feltet i Formel 2 er langt stærkere i dag end dengang, hvor der var flere gode serier på det niveau. Der er sket en forandring. Mange er i Formel 2 i to, tre, fire år.

Frederik Vesti aktion for Mercedes med nummer 21. Foto: Jan Sommer

Drømmen er et mesterskab i 2023 og forfremmelse til Formel 1 året efter, hvis der er en åbning. Den del er hverken manager, kører eller team altid herre over.

- Det kommer an på, hvordan Frederik præsterer. Jeg føler, at jeg har gjort alt for at få ham hertil, og nu er det hans egne skuldre, det alene hviler på.

Skylder Michael alt

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Formel 1-kørere koster en formue at udklække. Når Frederik Vesti er færdig med næste sæson, er der investeret omkring 60 millioner kroner i juniorkarrieren.

Give Steel var blandt de første investorer, andre er kommet til, men Frederik Vesti dedikerede i sommer sin første sejr i F2 til Michael Mortensen af god grund.

Uden støtten fra milliardæren, der tidligere på året gik bort som blot 49-årig, var Vesti aldrig nået så langt.

Michael Mortensen spiller en hovedrolle i det ambitiøse projekt.

- Med økonomien, men lige så meget i forhold til det menneskelige. At få vist tillid, og det handler det meget om for unge kørere, siger Dorte Riis.

- At føle, at der er et så dygtigt og sympatisk menneske. En mand, jeg ikke behøvede at have en underskrift fra, fordi jeg vidste, at et ord var et ord - det har jeg aldrig oplevet før - at få den opbakning fra en, man ser op til.

- Michael, det er det mest traumatiske af alt. At stå her og vide, at det var her, han skulle have været med.

- Nu er det så hans familie, som er med. Det er de også næste år. Det er vi meget taknemmelige for.

For ti år siden stod Dorte Riis Madsen på pitvæggen i Abu Dhabi, da Kevin Magnussen testede for McLaren første gang. I tirsdags stod hun der igen, denne gang som manager for Mercedes-junioren Frederik Vesti. Foto: Jan Sommer

- Det ligger i mine hænder

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): - Pressure makes diamonds, plejer Mercedes-teamchef Toto Wolff at sige.

Altså pres skaber diamanter. Frederik Vesti ved udmærket, hvad kravet til 2023 er:

- Det ligger i mine hænder og det er drømmen at have som racerkører. At have mulighederne og så gå ud at præstere.

Karrieren er stille og roligt bygget op til dette øjeblik. Først testdebuten for Mercedes, og næste år skal mesterskabet i Formel 2 i hus. Foto: Jan Sommer

- Jeg har potentialet og farten; det har jeg vist i år i Formel 2, men jeg skal lære at være mere konsistent. Mine dårligste dage skal blive bedre, og hvis jeg kan lykkes med det næste år hos Prema i Formel 2, så har jeg en god mulighed. Der er et godt hul i Formel 1 lige nu og flere ældre kørere, som skal ud på et tidspunkt, siger Frederik Vesti, som er udmærket klar, at der stadig er lang vej.

- Jeg skal dominere Formel 2, og hvordan gør man det? Det gør man ved at maksimere hver eneste weekend.

Efter to svære sæsoner hos franske ART Grand Prix skifter Vesti tilbage til stærke Prema, hvor han har leveret sine bedste resultater. Han får også sin gamle ingeniør tilbage.

Tirsdag havde 20-årige Frederik Vesti Formel 1-debut som blot tredje dansker i dette årtusinde. Debuten skete for Mercedes i Abu Dhabi efter årets sidste Formel 1-løb Vesti efter Formel 1-debut: - Den bedste dag i mit liv

De vigtige fejl

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Jagten på næste års mesterskab blev indledt dagen efter F1-debuten med tre dages Formel 2-test.

Herefter starter arbejdet med at forberede stortalentet mentalt.

- Der er nogle steder, hvor Frederik skal udfordres. Han skal ud at hænge lidt i tovene, siger Dorte Riis.

- Hvad tænker du på?

- Frederik er en ufattelig perfekt kører og uhyggelig velforberedt. Det betyder nogle gange, at hjernen i virkeligheden er lidt for meget på. Og vi taler meget om at køre lidt mere på instinktet. Når man ser de interessante ting, som kørerne laver, er det tit, når instinktet tager over.

Frederik Vesti smadrer ikke mange biler. Han er i stand til at køre ekstremt ensartede tider. Men manageren efterlyser, at han nogle gange i jagten på det ekstraordinære udforsker både bilens og egne grænser.

Dorte Riis Madsen var færdig med motorsport, men lod sig overtale af Frederik Vesti til at forsøge endnu en umulig mission om at bringe en dansker til Formel 1. Foto: Jan Sommer

Hans største fejl til sæsonafslutningen i Abu Dhabi var ifølge eget udsagn, at han ikke begik nogen fejl.

Hun nævner opbygningen i sommer i Østrig, der udløste sæsonens ene poleposition, som et glimrende eksempel på at forlade det sikre og udforske det ekstraordinære.

- Ud over kanten, så trækker man sig lidt, og så er den der. Det skal vi lige have rystet lidt.

