Haas er sluppet for uheld på det seneste, hvilket er den største forklaring på de gode resultater, mener Kevin Magnussen

Trods det næstbedste holdresultat i Haas’ historie stillede Kevin Magnussen sig ikke helt tilfreds med pointhøsten i Østrigs Grand Prix.

Han kan skyde skylden på flere problemer med Ferrari-motoren for, at det aldrig blev til kamp med Alpines Esteban Ocon om femtepladsen, og at Lando Norris smuttede forbi til sidst i sin McLaren og snuppede syvendepladsen.

- Weekenden var stadig ikke perfekt. Jeg tror, at der er mere i den. Jeg håber, vi kan fortsætte trenden og score point i Frankrig, og så ser vi frem til opgraderingen forhåbentlig i Ungarn, sagde den 29-årige dansker efter Østrigs Grand Prix.

En perfekt weekend for Haas kan blive bedre, end det blev til i Østrig, mener Magnussen. Her sammen med chefingeniør Ayao Komatsu. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Tingene går det i den rigtige retning lige nu. De seneste to løb er vi sluppet for uheld. Vi har haft en konkurrencedygtig bil hele året, men nu har vi fundet en rytme, hvor vi ikke roder os ud i problemer.

- Og så er der en mindre driftsikker motor, som har kostet os tre gange, hvor vi burde have scoret point. Intet har ændret sig, vi er bare sluppet for uheld, sagde Magnussen.

Red Bull og Ferrari lagde sig i front fra sæsonstart, mens Mercedes efterhånden har forladt toppen af midterfeltet og puster rivalerne i nakken efter gentagne opgraderinger.

På det seneste har Haas befundet sig i gruppen af de næste tre teams.

Haas, McLaren og Alpine var tæt matchede i Østrig. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

Kevin Magnussen håber, at teamets ‘nye’ bil fra løbet i Ungarn vil hjælpe dem til som minimum at holde trit med midterfeltet og gerne lægge sig forrest.

- I det her løb var vi sådan fjerde-femte bedst. Alpine, McLaren og vi var stærke denne weekend, og kan vi blive hos dem, vil det være kæmpe for os, siger danskeren.

- Forhåbentlig vil vores opgradering hjælpe os i front af den gruppe.

