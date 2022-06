- Der kommer en straf

Ferrari-motoren, som fejlede i Kevin Magnussen Haas-racer halvvejs gennem Aserbajdsjans Grand Prix, er ved at blive undersøgt hos leverandøren i Maranello.

Turboen er færdig, det samme er en del af hybridsystemet (MGU-H’en), mens det endnu er uvist, om forbrændingsmotor og resten af hybridsystemet har overlevet.

Derfor introduceres den tredje Ferrari-motorenhed til Canadas Grand Prix af sæsonens tre tilladte.

Årets første enhed bruges om fredagen til træning, men den friske bruges fra lørdag.

Med slid falder en F1-motors performance.

14 grandprixer resterer i kalenderen, hvilket ikke kan klares med de dele, som nu er taget i brug. Uagtet resultatet af de igangværende undersøgelser får Magnussen som minimum brug for dele til hybridsystemet udover den tilladte kvote - og potentielt en komplet fjerde enhed.

- Vi kommer til at tage en straf på et tidspunkt, bekræfter danskeren i Canada.

- Så vi tager den enten på en bane, hvor du kan overhale, eller hvor du ikke tror, at du er særlig stærk.

Ferrari er endnu ikke kommet til bunds i sine motorproblemer, som betød, at fire Ferrari-drevne udgik i Aserbajdsjan.

- Jeg er lidt overrasket over den manglende driftsikkerhed. Det gik fint under test og til de første fem løb, og så begyndte det for to løb siden. Så ja, overrasket, siger teamchef Günther Steiner.

Kevin Magnussen under fredagens træninger. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

Ferrari bekræftede fredag, at Charles Leclercs motorenhed fra Aserbajdsjan er kaput. Monegaskeren kan se frem til en gridstraf søndag, fordi han har overskredet den tilladte kvote af kontrol-elektronik. Det koster ti placeringer, men måske endnu flere, da Ferrari overvejer at skifte turboen.

Yuki Tsunoda bliver også straffet. Japaneren har fået installeret sin fjerde motorenhed, så Alpha Tauri-køreren starter løbet sidst.

Lille Haas-fremgang

Første træning i Canada var en hård omgang for Haas-teamet, men der var bedring i anden.

I kvalifikationssimulationen kørte Kevin Magnussen 14. bedste tid og Mick Schumacher 15. bedste tid - marginaler adskilte dem.

At dømme ud fra træningerne har Sebastian Vettel en mulighed for at toppe midterfeltet til kvalifikationen. Til gengæld risikerer Aston Martin-teamet en bøde for en såkaldt 'unsafe release' i pitlane, hvor den blev sendt ud faretruende tæt på Kevin Magnussens Haas. Foto: Chris Helgren/Ritzau Scanpix

Det var yderst tæt fra Pierre Gasly (Alpha Tauri) på sjettepladsen ned til kollegaen Yuki Tsunoda på 17. pladsen. Under 0,7 sekunder adskilte dem.

Realistisk for Haas er målet til kvalifikationen blot Q2. Ligesom i Baku mangler det sidste til en Q3-placering på denne type bane.

Max Verstappen (Red Bull) toppede anden session i træk - denne gang foran de to Ferrari, mens både Sebastian Vettel (Aston Martin) og Fernando Alonso (Alpine) kørte hurtige omgange, der giver tro på en overraskelse under kvalifikation.

Problemerne fortsætter for Mercedes:

- Den her bil er umulig at køre, sagde Lewis Hamilton, som kun var 13. hurtigst sølle 78 tusindedele hurtigere end Magnussen.

Mick Schumachers fremtid i Formel 1 er et stort samtaleemne i paddocken. LÆS HER, hvad der er op og ned i rygterne om Kevin Magnussens teamkammerat.