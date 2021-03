Der røg 2,4 milliarder kroner

Corona-krisen blev dyr for Formel 1, der smed 2,4 milliarder kroner i svingene i løbet af 2020

Mens Formel 1 i 2020 gav den gas på udgiftssiden, blev der ikke hældt meget brændstof ind den anden vej.

Den verdensomspændende løbsserie havde således et tab på hele 386 millioner dollars, svarende til knap 2,4 milliarder kroner, i en sæson, der selvsagt var præget af corona-epidemien og med adskillige grand prix’er uden tilskuere.

Fredag blev årsregnskabet udsendt af Liberty Media, og det blotlægger et tab på 44 procent i forhold til året før. Det skriver motorsport.com.

Det overordnede provenu faldt fra godt to milliarder dollars, cirka 12,5 milliarder kroner, til godt syv milliarder kroner, mens underskuddet bragede op fra godt 120 millioner kroner til de nævnte 2,4 milliard, efter at holdene var betalt.

Verdensmester Lewis Hamilton og Formel 1-kollegerne smed milliarder i svingene. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Også de enkelte hold måtte indkassere et markant smæk, for hvor de ti teams i 2019 kunne dele en kage på 6,2 milliarder kroner, skrumpede den i 2020 til 4,36 milliarder.

Liberty anfører, at reklameindtægterne faldt fra at være 30 procent af det samlede provenu i 2019 til kun at udgøre 12 procent i 2020.

Flere løbsdirektører forhandlede sig ned til meget lave – eller slet ingen – gebyrer for at lægge asfalt til.

På den måde kom tv-selskaberne til at betale en procentmæssigt større del af gildet, selv om nogle af rettighedshaverne i den sektor fik reduceret deres pris.

Annoncører og sponsorer var langt hen ad asfalten loyale overfor det internationale Formel 1-cirkus.

