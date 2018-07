Der skal ske noget ekstraordinært: Kun én chance for Kevin

Med mindre der sker noget ekstraordinært, er det kun via strategi, at man overhaler på Hungaroring

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Det er ikke uden grund, at Hungaroring kaldes Monaco uden mure. Så svært er det at overhale på banen uden for Budapest.

Hvis man ikke vinder positioner på starten, er der kun ét sted at overhale, og det er via pitten.

- Det kommer til at handle om strategi, men selv den er ret simpel med et enkelt stop, siger Kevin Magnussen.

Han ligger til to point på sin niendeplads med Daniel Riccardo lurende bagude, men med to langsommere Toro Rosso foran.

Romain Grosjean kommer til at ligge på vippen til point fra sin tiendeplads.

- Det bliver interessant at se, hvilket dækstrategier der bliver valgt, og hvad vi kan gøre. Overhalinger her er der stort set ingen mulighed for. Måske kan vi prøve at få dækkene til at holde - eller pitte tidligt, siger franskmanden.

Pitstop byder på den bedste overhalingsmulighed i Ungarn. Foto: Glenn Dunbar/LAT Images/REX/All Over Press

Haas-duoen kommer under pres fra Daniel Ricciardo fra første omgang.

- Det bliver tricky for ham, men i løbet har de en kæmpe fordel. Kan han få ti frie omgange, slår han et hul på 15-20 sekunder. Men meget kan ske, og vi har en god bil.

Teamchefen Günther Steiner er ikke meget for at gætte på resultatet:

- Normalt kræver det ret meget at overhale her, så som vanligt afhænger meget af starten. Red Bull var hurtige, så jeg tror, at Ricciardo kan komme forbi. Enten via strategi eller fart. Man ved aldrig. Vi har haft fantastiske løb, hvor vi ikke forventede det.

Vejrudsigten indeholder ikke regn i løbet af søndagen, men til gengæld høje temperaturer.

Følg Ungarns Grand Prix på ekstrabladet.dk fra klokken 15.10

