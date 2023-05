En 'lortestart' hjalp ikke, og Kevin Magnussen havde drømt om mere, men var trods alt glad for at komme fra Miamis Grand Prix med point

MIAMI (Ekstra Bladet): Fra morgenstunden var forhåbningerne større end en tiendeplads til et enkelt point efter at have startet i anden startrække og længere fremme i et grandprix, end nogen Haas-kører før har gjort.

Men selv om både Lewis Hamilton (Mercedes) og Esteban Ocon (Alpine) slap forbi til sidst var både Kevin Magnussen og teamet tilfredse med at tage fra Miami med et enkelt point.

- Det har været en stærk weekend, meget solid. Naturligvis drømte jeg om mere end et enkelt point i dag, men alle de store teams sluttede løbet uden problemer, så det var et svært race at score point i. Der var ingen gaver, og vi fik stadig et point, så det er jeg ret glad for, sagde Magnussen til Ekstra Bladet.

- Formentlig havde vi lidt mere dækslid, end jeg kunne tænke mig, men jeg synes, vi har taget et godt skridt fremad denne weekend.

Af flere omgange havde Kevin Magnussen underholdende dueller med Charles Leclerc. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Han var godt brugt og lidt dehydreret efter et af årets fysisk hårdeste løb under Floridas sol.

Første omgang gik ikke helt som planlagt for Magnussen, der blev overhalet af både Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes) og Charles Leclerc (Ferrari).

- Jeg fik en lortestart og havde så en lang kamp med Leclerc, som var hård ved mine dæk. I bagklogskabens klare lys skulle jeg nok have passet lidt mere på dem. Men alt i alt havde vi en god dag og fik point.

I det ikke så ophidsende grandprix i Miami var Magnussens kampe mod Charles Lerclerc, hvor de overhalede hinanden frem og tilbage, noget af det mest underholdende racing.

Red Bull var for suveræne til spænding, og Max Verstappen vandt ubesværet, selv om han var startet nier.

Haas-teamet præsterede et rigtig solidt pitstop på 2,7 sekunder og ‘undercuttede’ her Leclerc. Det udløste endnu en kamp mod monegaskeren, der ligesom kollegaen Carlos Sainz kørte i en Ferrari, som var uforudsigelig og i Florida kun fjerdebedste bil.

Solidt stop på 2,7 sekunder. Foto: Chris Graythen/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen var ikke helt sikker på, at anden runde af fighten var den klogeste.

- Selvfølgelig er det sjovt at køre racerløb, men jeg ville have foretrukket ikke at gøre det og være længere fremme. Men her er vi ...

Haas-kollegaen Nico Hülkenberg startede 12’er og sluttede 15’er.

- Det var en svær og tricky dag. Jeg fandt aldrig ren luft og kæmpede med at finde en rytme. Det er svært, når man konstant er omringet af biler. Jeg tror, at det er vores største problem i øjeblikket, sagde tyskeren.

- Vi skal se, hvad vi kan gøre, og jeg tror, at vi til Imola har noget på vej, der kan hjælpe på evnen til racing i trafik. Men tydeligvis gik det ikke, som vi ønskede i dag. Især i min side af garagen, sagde Hülkenberg.

