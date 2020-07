Det bliver svært for Ferrari at leve op til sidste sæson, mener Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt

Ferrari vil få deres værste sæson i flere år.

Så klar var meldingen fra Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt i Ekstra Bladets livechat, hvor de nysgerrige brugere mandag fik lov at stille spørgsmål til den tidligere racerkører.

'De er og bliver et storhold, men i år bliver deres værste sæson i mange år. Jeg frygter, at det tager dyrebar tid at finde de fornødne hestekræfter som mangler pt., svarer Jason Watt i chatten, da han bliver spurgt ind til Ferraris nuværende situation.

I store dele af 2019-sæsonen var Ferrari mistænkt for at have snydt sig til ekstra topfart. Det var Det Internationale Motorsportsunion (FIA), der fattede mistanke om, at det italienske team ikke overholdt reglerne.

I marts kom det dog frem, at FIA havde afsluttet sin tekniske undersøgelse af Ferraris motorenhed, hvorfor de ikke valgte at gå videre med sagen. I stedet indgik FIA et forlig med det italienske storhold.

Og netop den manglende ekstra topfart fra sidste år ser Jason Watt som en væsentlig forklaring på, hvorfor Ferrari har det svært i år.

'Det er svært ikke at skæve til sidste års opfindsomhed fra Ferrari, som blev dømt ulovlig. Ergo har de jo mistet den fordel, som var i den fidus, og det lader til at koste dem dyrt,' skriver Watt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det er ikke kun Ferrari, der kan få en svær sæson i år. Det samme kan blive gældende for danske Kevin Magnussen og teamet Haas F1. Foto: Andy Hone/LAT Images

Sidst, men ikke mindst, runder Jason Watt også Kevin Magnussen og Haas, der går en uvis fremtid i møde.

Holdets ejer, Gene Haas, har nemlig endnu ikke besluttet sig for, hvorvidt han fortsat efter 2020-sæsonen vil stå i spidsen for det amerikanske team.

Han har ligeledes tidligere været ude og lufte tankerne om at trække stikket fra Formel 1, efter det blev besluttet, at der ville blive lavet nye regler fra 2021, hvor der blandt andet kommer et budgetloft for hvert hold.

Jason Watt vurderer dog alligevel, at Kevin Magnussen også vil være at finde i Formel 1 til næste år.

'Jeg tror nok, at Kevin skal være på gridden i 2021. Men om Haas er at finde i 2022 og frem, det er det store spørgsmål. Man må håbe, at der er en ny ejer, som vil overtage teamet og Magnussen, hvis det sker, at Gene siger tak for denne gang,' skriver Watt.

Kevin Magnussen udgik i søndagens grandprix i Østrig. Løbet blev vundet af Valtteri Bottas, mens Ferraris Charles Leclerc sluttede på andenpladsen.

Se også: Landsholdssponsor slår alarm: - Det kan give store problemer

Se også: Uenighed med ledelsen - smutter