- Derfor hader folk dig

Partnerskabet mellem Haas F1 Team og oligarken Dmitrij Mazepin, dennes gigantiske gødningsfirma Uralkali og ikke mindst sønnen Nikita var turbulent, længe før Rusland invaderede Ukraine.

Lørdag blev kontrakten opsagt fra den amerikanske teamejers side, men allerede sidste år truede Mazepin med, at han ville trække sit sponsorat.

For fjerde år i træk i Netflix’ monsterhit ‘Drive to Survive’ er et helt afsnit dedikeret til begivenheder på Haas-teamet, og det stiller skarpt på konflikterne mellem Mazepin-familien og teamets ledelse.

Ekstra Bladet har set de otte afsnit, som er frigivet til anmeldelse, og igen er Haas teamet, hvor man lader mikrofonerne komme tættest på.

Haas’ VF-21’er var en håbløs, underudviklet racerbil, og sæsonen blev ofret på forhånd, men alligevel fik Mick Schumacher langt mere ud af den end Nikita Mazepin. Reelt var der i teamduellen tale om en afklapsning.

Dmitrij Mazepin er en integreret del af sin søns karriere som racerkører. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Undervejs fyger det med både beskyldninger og brok. Efter aggressiv tirade over radioen, hører man en frustreret Günther Steiner udbryde på pitvæggen.

- Fuck, det er derfor, folk hader dig.

Teamchefen forsøger at tage hånd om problemerne, hvilket Nikita Mazepin anerkender, men afsnittet viser også kulturforskellene på det amerikanske team med en tysk legendes søn og en rig russer.

Nikita og Dmitrij Mazepin føler sig forskelsbehandlet og tror ikke på teamet, når teamchef Günther Steiner fastholder, at de to Haas-biler er identiske.

- Når du ser på mine resultater, står det klart, at bilen ikke var til at køre, siger Nikita Mazepin.

Hans far svarer:

- Jeg tror også, at det er umuligt at have den forskel.

Dmitrij Mazepin går videre i en samtale med sin søns danske assistent Jesper Carlsen og truer med at stoppe samarbejdet.

- Hvis der ikke ændres på det, sender jeg et officielt brev om, at vi stopper med finansieringen og stopper med at køre race.

- Det bliver et stort problem med pengene, og de vælger, hvad de gør. For vi fortsætter ikke på denne måde.

Oligarken tilføjer senere:

- Byt bilerne. Alle ved, at én har en fordel. Måske stopper vi med at race.

- Günther har støttet mig i perioder, hvor jeg havde brug for det, fordi jeg følte mig skrøbelig. Men han har også været meget kontant, når han ikke var glad, siger Nikita Mazepin om sin nu tidligere chef. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Stemningen er rigtig dårlig på et tidspunkt, og Günther Steiner prøver at navigere gennem balladen bedst muligt. I et interview under bjergbestigning i Sydtyrol siger han:

- Vi har kontrakter med Uralkali, og jeg håber, at de bliver respekteret. Men du kan ikke komme ind i Formel 1 og forvente, at alt går, som du ønsker.

Hvad, Drive to Survive ikke nævner, er, at der var en lille vægtforskel mellem de to chassiser, men at der blev byttet rundt på dem undervejs i sæsonen.

Dmitrij Mazepin fik rent faktisk produceret et nyt chassis til sin søn, som han begyndte at benytte fra Belgiens Grand Prix på Spa. I Netflix-serien får de det til at lyde som om, at det sker tre løb senere på sæsonen i Rusland, fordi de passer bedre ind i deres historiefortælling.

Hvorom alting fik Mazepin smæk, uanset hvilket chassis han kørte med.

I kvalifikationer vandt Mick Schumacher den interne duel 19-1, i hurtigste omgang 16-1, og i løb, hvor begge fuldførte, 11-3. Ingen af dem scorede point.

Og Mazepin blev hos Haas, lige indtil Rusland valgte at invadere et demokrati. Så fik den amerikanske ejer og de tyske sponsorer nok.

Haas-afsnittet understreger også ‘Drive to Survives’ største problem. Det er mere et realityshow end en dokumentar, for der er en let omgang med sandheden mange steder til tid med brug af temmelig obskure kilder.

Drive to Survive sæson fire har premiere 11. marts. Foto: Netflix

‘Drive to Survive’ er for dem, som slet ikke kan få nok Formel 1. Og for dem som overhovedet ikke har fulgt med i 2021-sæsonen. Forvent at blive underholdt, men tag ikke alt for gode varer. Både citater og kronologi bliver brugt for at skabe mest muligt drama.

Verdensmesteren Max Verstappen deltager ikke i denne sæson, fordi hollænderen mener, at serien er blevet for falsk og opfinder konflikter, der ikke eksisterer i virkeligheden.

