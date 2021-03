- Det ændrer sig ikke

Nikita Mazepin taler for første gang om sin gramsevideo, men oprigtigheden bliver ikke ligefrem købt

Kevin Magnussens tidligere hold får deres sag for, hvis de skal begrave Nikita Mazepins møgsag.

Den russiske rigmandssøn var nærmest lige blevet præsenteret som ny Haas-kører, da han viste en video på sin Instagram-profil, hvor han gramsede løs på en kvinde ved navn Andrea D’lVal.

Nu taler han for første gang om sagen, som indtil videre ikke har ført til nogen sanktioner fra F1 eller FIA.

- For det første er det vigtigt at sige, at mine handlinger i december ikke var i orden. Jeg tager det fulde ansvar, siger han til ESPN.

- Det lærte mig meget, og jeg ved meget mere om den slags nu, end jeg før har gjort. Så det er en lille positiv ting.

#wesaynotoMazepin står der i flere svar, hver gang Haas deler opdateringer med sin nye kører. Foto: LAT/Haas F1 Team

Herpå blev han spurgt, hvad han havde gjort for at tilegne sig mere viden om problemstillingen.

- Jeg ved, at deres følelser er i orden, og at jeg tog fejl med mine handlinger.

- Jeg er ikke stolt af det. Det er vigtigt at komme videre.

Haas ønsker Mazepin tillykke med de 22 år, men fansene er ikke vilde med ham:

Den undskyldning bliver dog ikke købt. Hos The Race, som er et af de fremmeste nye medier indenfor motorsporten, giver Scott Mitchell igen.

Den garvede F1-journalist mener ikke, at angeren er overbevisende.

- Der er taget et minimum af ansvar, og hans første udtalelser indikerer ikke, at det ændrer sig.

Mitchell mener ikke, at han svarede på spørgsmålet om, hvordan han havde dannet sig selv.

ESPN fortæller, at han ikke har talt med kvinden siden, og det sætter spørgsmålstegn ved den første forklaring, hvor det blev hævdet, at de var venner, synes Mitchell.

- Han vil ønske, at det bliver glemt uden at stå på mål for det.

