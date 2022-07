Det begyndte i Canada

Mick Schumacher kom under maksimalt pres efter Kevin Magnussens ankomst til Haas. Fra at have slået Nikita Mazepin komfortabelt blev der pludselig sat spørgsmålstegn ved evnerne fra mange sider.

Nu er bøtten vendt med flere overbevisende præstationer og point i de seneste to løb.

Forinden stod lavpunkterne i kø. Store kostbare crash i Jeddahs og Monacos gader. Spin på første omgang på Imola. Crash med Sebastian Vettel i Miami.

Men nøglen til den seneste succes er ifølge teamchef Günther Steiner, at Mick Schumacher har slækket lidt på de måske urealistiske krav til sig selv.

I Canada mødt Mick Schumacher med en anden og mere afslappet mentalitet. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Det hele begyndte i Canada, hvorfra Schumacher har præstere meget bedre.

- Kvalifikationen var god (P6, red.). Det var løbet ikke, for han udgik, men i Canada virkede han bare mere afslappet om det hele, og det handler om at sætte mindre pres på sig selv, hvilket har hjulpet resultaterne på vej, siger Günther Steiner i et magasin-program på Sky F1.

- Jeg er 100 procent sikker på det. Jeg så en ændring i Canada, hvor han var mere afslappet, og nu har han scoret point to gange i træk. Sjettepladsen giver os flere point, som vi desperat har brug for at nå sjettepladsen (i konstruktør-VM), siger Steiner.

I Canada holdt Schumacher sig fra 'Wall of Champions', men udgik af løbet med et motorproblem. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

I første del af sæsonen har Mick Schumacher været typen, der hver dag under en løbsweekend var den første om morgenen på racerbanen og gik sidst. Sådan er den tyske mentalitet, og sådan prøver han at leve op til sin fars omdømme.

Men med 22 løb på en sæson i et tætpakket program, der også byder på mere sponsor-, fan- og mediearbejde end tidligere, må kørerne heller ikke køre sig selv for trætte og skal huske at nyde tilværelsen.

Også her er han blevet opfordret til at lære lidt mere af den danske side af garagen, hvor Kevin Magnussen forandrede stil sammenlignet med tidligere hjælper ham til succes.

Teamet frem for alt, fastslår Günther Steiner. Hos Haas er det konstruktør-VM, som tæller og ikke kørernes mesterskab. Foto: Johann Groder/Ritzau Scanpix

Günther Steiner gav også kontroverserne efter det østrigske sprintløb et par ord med på vejen. Her var Mick Schumacher frustreret over, at han blev ofret for at sikre point til Kevin Magnussen.

- Du kender racerkørere. De er alle ens. De ønsker altid at være foran deres teamkammerat, siger Haas-bossen.

- Jeg siger altid, at teamet beslutter, hvad vi gør, for pointene er til teamet. Vi har brug for flere for forhåbentligt at nå sjettepladsen eller som minimum kæmpe om den. Hvis vi mister muligheder, fordi de to kæmper mod hinanden, er det ikke godt teamet, og det eneste, de har ret til, er at arbejde for teamet, siger Steiner.

