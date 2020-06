- Det bliver et sabbatår

Mark Webber forudser, at hans tidligere teamkammerat Sebastian Vettel holder et år fri og genopfinder sig selv

Hvad fremtiden byder for den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel efter denne sæson, er et af de væsentlige spørgsmål i sæsonens kørermarked.

Bejlerne til tyskerens arbejdskraft står trods lovprisninger om hans evner ikke i kø. Ifølge Vettels tidligere teamkammerat og mangeårige rival hos Red Bull Mark Webber står der ikke Formel 1 på programmet i 2021. Dog forventer australieren, at Sebastian Vettel vender tilbage til Formel 1 i 2022, når de nye biler introduceres.

- Jeg tror, han tager et år fri. Jeg håber for os alle, at han kan forynge sig selv og finde lysten til igen at ville kæmpe med forrest i Formel 1, siger Mark Webber i den officielle F1 Nation podcast.

- Jeg tror, han kan genopfinde sig selv, men han har brug for den rette atmosfære. Jeg tror, at han virkelig, virkelig, virkelig savner den engelske facon at drive et raceteam på (som Red Bull). Jeg tror, at han virkelig nød det, siger Webber.

Selv om forholdet mellem Sebastian Vettel og Ferrari kørte af sporet, før det blev til et verdensmesterskab, forventer Webber, at italienerne kommer til at savne ham, når Carlos Sainz overtager sædet ved siden af Charles Leclerc i 2021.

- Ja, han havde nogle udfordrende tider hos Ferrari, ingen tvivl om det, men jeg tror stadig, at de kommer til at savne ham. På den korte bane kommer de til at savne hans erfaring og visioner.

Mark Webber og Sebastian Vettel var teamkammerater og til tider bitre rivaler hos Red Bull. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

I samme podcast fastslår Racing Points teamchef Otmar Szafnauer, at man hverken har talt med Sebastian Vettel eller overvejer en fælles fremtid med tyskeren, så længe man har Sergio Perez og teamejerens søn Lance Stroll på kontrakt.

Red Bull afviser blankt at parre Max Verstappen med endnu en anden alfahan, og Mercedes' teamchef Toto Wolff siger mere eller mindre direkte, at Lewis Hamiltons teamkammerat i 2021 bliver enten Valtteri Bottas eller George Russell. I et interview med britiske Sky fortæller finnen, at Mercedes har forsikret ham, at Vettel ikke er under overvejelse.

Det efterlader Renault som det mest interessante team, der stadig har en ledig plads til 2021.

