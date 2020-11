Imola er et unik sted, men frygten er, at løbet bliver uden overhalinger

F1-kørerne var ellevilde efter det første møde i 14 år med Autodromo Enzo e Dino Ferrari - i folkemunde Imola.

Men frygten er et Monaco-scenarie.

Altså en helt enestående test for kørerne under lørdagens kvalifikation, som i praksis afgør løbet, da overhalinger bliver så svære, at selve grandprixet med sin tidlige start klokken 13.10 bliver den perfekte katalysator til en middagslur.

- Jeg er ret sikker på, at det bliver et kedeligt løb. Det er en skam, for det er sådan en smuk bane at køre. Det bliver et tog. Efter første sving er der ingen steder at overhale, sagde Lewis Hamilton efter at have kvalificeret sig i første startrække skråt bag sin teamkammerat Valtteri Bottas.

- Hvordan kan han sige det? Han kører jo aldrig mod nogen, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet og griner.

Valtteri Bottas fik for en sjælden gangs skyld ram på Lewis Hamilton under kvalifikationen. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Danskeren er dog ikke komplet uenig i den snart syvfoldige verdensmesters forudsigelser.

- Det bliver svært at overhale. Selvfølgelig kan det være FOR svært at overhale som i Monaco og Singapore. Løbene er sjældent interessante der på grund af det. Men jeg tror ikke, at det bliver så slemt her, siger han.

Marginaler adskilte de to Haas-kørere, som begge elskede banen. Hvor den ligger i det smukke Emilia-Romagna, højdeforskellene, sine manglende afkørselsarealer og konsekvente afregninger med eller græs eller grus, hvis man sætter et hjul for langt ud.

Uhyggelig tæt: - Rigtig frustrerende

For Kevin Magnussen har det altid været en drøm at køre på Imola.

- En del af det er atmosfæren og historien. Det er særligt at komme til en racerbane, som du har set på tv, siden du var barn. Ligesom når folk tager til Hollywood. Følelsen af at komme et sted, som du har set 100 gange før på tv, og så selv for lov til at udforske det.

- Udover det er banen helt enestående at køre på. Den er meget smal, og en af de supervigtige ting er, at der ikke er store runoff-områder.

- Det er der i sving ni, som nok er er det dårligste sving på banen. Det er hurtigt, men det er ikke særligt spændende. Hvis der var grus på ydersiden som alle andre sted, ville det være cool. Samme kan siges om sving 11.

- Men den er stadig fed, gammeldags og ujævn med kerbs, som rent faktisk er en udfordring at bruge. Det er ikke samme standard, som FIA bruger alle andre steder. Den er bare unik, siger Magnussen.

Med startpositioner som nummer 16 og 17 er der dog vanen tro i 2020 langt til pointene. Også selv om holdene med kun en træningssession ikke ved lige så meget om, hvordan dækkene vil opføre sig under løbet, som under et normalt grandprix.

