- Det bliver fandeme mærkeligt

Meget bliver anderledes i denne Formel 1-sæson. Kevin Magnussen glæder sig bare til at komme i gang

Intet bliver, som det plejer, når Formel 1 genstarter med med sæsonpremiere 3.-5. juli i Østrig. Sikkerhedsforanstaltninger er omfattende og langt fra, hvordan dagligdagen nu er i den danske sportsverden, hvor der så småt bliver lukket tilskuere ind igen.

Tribunerne er naturligvis tomme, men også internt på holdene vil man forsøge at adskille selv mekanikerne, da går rundt i samme garage. Selv om alle løbende testes for corona vil mundbind, handsker og ansigtsvisir blive en del af hverdagen.

- Det bliver fandme mærkeligt og nok ikke lige så sjovt, som det burde være at være til racerløb. Men det er, som det er, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- På den anden side må vi bare nyde, at vi skal i gang igen. Finde eventyrlysten frem og prøve at finde det spændende og positive i, at det bliver lidt anderledes.

- Det bliver fedt at komme ud at køre igen, og den glæde kommer til at vare i noget tid, siger den danske Haas-kører.

F1-holdene har været på tvungen ferie i størstedelen af tiden siden hjemkomsten fra Australien midt i marts.

Hos Haas genoptog man først arbejdet 2. juni, og kun dem, som skal samle bilerne og gøre klar til de første løb, mødte ind på basen i Banbury nord for Oxford.

Ingeniørerne arbejder hjemmefra, indtil de boarder de chartrede fly til Østrig.

Derfor har der været begrænset mulighed for at udvikle på bilerne under coronapausen, og Kevin Magnussen er ikke blevet klogere på styrkeforholdet på årets grid, og hvor meget klogere Haas-ingeniørerne er blevet på VF-20’eren siden vintertest.

Mercedes-kørerne fik en dag hver i en to år gammel racer, mens teamet samtidig øvede nye sikkerhedsprocedurer. Foto: Steve Etherington/Mercedes-AMG Petronas F1 Team

- Formel 1 har virkelig været lukket ned. Der har ikke været ret meget kontakt med mange på teamet. Jeg har haft kontakt med Gary, min løbsingeniør, Günther og chefingeniøren Ayao. Det er sådan set det, siger den 27-årige dansker.

- Jeg får et overblik, når vi mødes. Hvor vi er henne. Umiddelbart er vi, hvor vi slap i Australien.

Opstarten understreger også, hvor stor forskel der er på holdene.

Midt i juni lejede Mercedes Silverstone-banen i to dage, hvor Lewis Hamilton og Valtteri Bottas fik lov til at banken rust af, mens resten af teamet øvede sig i nogle af de ekstra sikkerhedsproducer, der er indført på grund af corona.

Pengekassen lukket hos Haas

Ferrari, Red Bull og Renault har lignende planer, men ikke Haas.

- Nu forbereder Mercedes sig sådan, og det er en grund til, at de har været verdensmestre, jeg ved ikke hvor mange gange i træk. Man kigger på det med lidt ærgerlige øjne og tænker, bare det var os, siger Magnussen.

Alpha Tauri- og Racing Point-kørerne bliver også luftet. Planen for disse teams er benytte årets anden og sidste marketingsdag, hvor reglerne tillader, at man kører maksimalt 100 km som typisk bruges til tv-optagelser.

