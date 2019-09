Kevin Magnussen og Romain Grosjean starter Belgiens Grand Prix som otter og nier, men skal bruge et mindre mirakel for at score point

SPA (Ekstra Bladet): En nervøs stemning hvilede over F1-paddocken umiddelbart efter lørdagens tidtagning.

En horribel ulykke på første omgang af F2-løbet kostede 22-årige Antoine Hubert livet. Mens de første pressekonferencer foregik, vidste kollegaerne fra Formel 1 ikke, hvor slemt det stod til med den franske Renault-junior.

De kunne kun håbe det bedste og frygte det værste.

Selv om Haas leverede en bedre kvalifikation end ventet med Kevin Magnussen tilbage i top ti for første gang siden Østrig, var reaktionerne stille og afmålte.

- Det var en rigtig god tidtagning, og en god omgang der sendte mig i Q3. Det har været en svær weekend. Vi er på en højhastighedsbane med lange langsider, og vi har kun et sæt af det hydrauliske baghjulsophæng. Jeg har det ikke på, og det er en del værd, så at overkomme det og nå Q3 var rart, siger danskeren til Ekstra Bladet.

59 tusindedele af et sekund var han bedre end Romain Grosjean, som potientielt kunne hente et par tiendedele ved hjælp af hydraulikken.

Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix

Det helt store problem er farten i løbstrim, som ikke ser for god ud. Haas-duoen starter ellers otter og nier efter andres gridstraffe.

- Jeg har ikke de store forventninger. Jeg prøver bare at holde fast i min position, siger han.

Vejret skal slå om fra strålende sommer til regn først på dagen og markant lavere temperaturer, hvilket er, hvad Haas-teamet håber på, er faktoren, der kan udløse point.

Romain Grosjean var ikke ligefrem optimist.

- For at være helt ærlig er følelsen, at det bliver smertefuldt. Vi kørte lidt longruns både fredag og lørdag middag. ‘Ikke godt’ er det forkerte ord. Det kan blive kompliceret til løbet, men håbet er, at de lavere temperaturer betyder, at vi får mere greb og ikke ødelægger dækkene, som det er tilfældet lige nu. Meget vel bliver det lange 42 omgange, siger franskmanden til Ekstra Bladet.

Foto: FRANCOIS LENOIR/Reuters/Ritzau Scanpix

Kollega med Kevin? - Jeg ville elske det

Han har frit dækvalg, fordi han kvalificerede sig som 11’er, men det bliver ikke nødvendigvis udslagsgivende.

- Det er altid bedre at starte på nye dæk, men helt ærligt så manglede vi omkring to sekunder per omgang. Det var ikke tiendedele, men sekunder, og så betyder det ikke ret meget, hvilket dæk du er på. Forhåbentlig bliver det bedre søndag, men min fornemmelse er, at det ikke bliver tilfældet, konstaterer han.

