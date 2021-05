- Det er et tosset sted

Christian Lundgaard forsøger denne weekend at blive den anden dansker til at vinde på verdens mest ikoniske racerbane

MONACO (Ekstra Bladet): Som tv-seer er grandprixer i Monaco typisk bedst som sovepille. Med mindre der sker noget helt ekstraordinært, foregår overhalinger kun ved pitstop, strategi og ulykker.

Pladsen mellem Monacos uforsonlige mure er så snæver, at man bare ikke kommer forbi uden at risikere to smadrede racere.

Alligevel er det kronjuvelen i Formel 1, grandprixet er en del af motorsportens Triple Crown, og selve kvalifikationen er noget af det mest udfordrende, som en racerkører kan komme ud for.

Denne weekend skal Christian Lundgaard i Formel 2 forsøge at blive den anden dansker nogensinde til at vinde det legendariske gadeløb.

- Den er en speciel event og en tosset bane at køre racerløb på. Men Monaco er Monaco, og jeg synes ikke, at man skal tage den af kalenderen, fordi man ikke kan overhale på den, siger østjyden til Ekstra Bladet.

- Det er det fedeste sted for en racerkører at vinde et løb. Stemningen omkring Monaco, hele atmosfæren og historien, siger han.

Alligevel har han prøvet at kørere et vildere sted. Asiens mest berømte løb, men her kan kun Formel 3-racere presses ind.

- Skal jeg være helt ærlig, er det fedeste sted at køre en kval-omgang nok Macao. Men Monaco er speciel.

- Men man skal have en god kvalifikation før, at det hænger sammen. Ellers kan man lige så godt tage hjem igen. Weekenden afhænger af det - og især for juniorkategorierne, siger Lundgaard.

Netop i rigmandsghettoen bliver F2’s nye format en udfordring. Pole-position udløser point, og søndagens hovedløb er mest værd i mesterskabet.

Christian Lundgaard og hans personlige træner Dennis Wounlund er klar til årets anden F2-afdeling. Foto: Joan Codina/Fotoformulak.com

Men de to sprintløb med omvendt grid af de ti forreste risikerer at blive lidt af en farce, når der ikke kan overhales.

- Vi går efter den bedste startplacering til løb tre, og så må det flaske sig deromkring. Løb et og løb to er en ting, men løb tre er, hvad vi egentlig vil vinde.

- Sprintløbene skal bare overståes. Helst med point og UDEN skade på bilen, siger Alpines danske akademi-kører.

Som halvdelen af feltet har han været her før, men i en både mindre og langt fra så kraftfuld racerbil.

- Nu er det en ny bil, og det hele kommer til at gå lidt stærkere. Jeg tror ikke, det bliver så fysisk hårdt, men jeg tror, det bliver ekstremt mentalt krævende.

- Jeg så en YouTube-video, hvor Bottas forklarer det, og hvordan der sker noget hele tiden. Jeg havde også en tur i simulatoren i Enstone, og der er ikke meget tid til at tænke. Det bliver svært, men man skal huske at nyde det og få det bedste ud af det.

Tilbage i 2018 havde Ekstra Bladet Christian Lundgaard med ved autoværnet for at se nærmere på de F1-biler, han drømmer om en dag at skulle køre i. Denne weekend skal han tackle en F2-racer rundt i gaderne. Foto: Jan Sommer

Stortalentet har stadig sin første sejr i et F2-hovedløb til gode. Den må gerne snart komme, men i sidste ende er det mesterskabet, som tæller.

Derfor skal bilen også for alt i verden holdes ude af væggen i tidtagningen.

- Jeg vil hellere bliver toer i alle løb og vinde mesterskabet, men jeg vil da bestemt ikke klage over at få en sejr her på cv’et, siger Lundgaard.

Programmet byder på tidtagning torsdag, sprintløb fredag middag, sprintløb lørdag morgen og hovedløb sent lørdag eftermiddag.

DANSKERE I MONACO

Nicolas Kiesa: Den ufattelige triumf

Som den eneste dansker har Nicolas Kiesa vundet i Monaco - og hvilken sejr!

Halvvejs gennem Formel 3000-løbet (svarende til F2 i dag) lå han midt i feltet, som rivalerne udgik en efter en.

Briterne har et ordsprog; ‘to finish first, first you got to finish’ og i modsætning til mange af rivalerne formåede Kiesa at holde bilen på vejen.

I første ombæring lignede det en andenplads bag sæsonens senere suveræne mester, Bjørn Wirdheim. Men svenskeren glemte, hvor målstregen lå og sagtnede farten for at fejre med sit team på pitvæggen, hvilket Kiesa udnyttede til at overhale og snuppe sejren.

Den afslutning nåede CNN.

Blandt de første gratulanter var den nu meget erfarne Red Bull-mekaniker Ole Schack, der var mekaniker på den anden bil hos Kiesas team SuperNova Racing.

Bjørn Wirdheim bliver ofte mindet om sin brøler. Han er nemlig en slags kollega med Nicolas Kiesa som ekspert på svenske Viasat Motor. Sågar vikarierer han nogle gange som reporter på TV3 Sport, hvis Luna Christofi er forhindret.

Jason Watt: Tabte sejren på kasinoet

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert er en mand med selvironi, og en af de historier, han ynder at underholde med, stammer fra Formel 3000-løbet i 1998.

Watt havde ingen erfaring på banen og scorede en imponerende pole-position foran Nick Heidfeld.

På vej mod en ‘sikker sejr’ demonstrerede Watt, hvordan blot et øjebliks uopmærksomhed kan være katastrofalt i Monacos gader.

Mens han ‘kørte og tænkte over, hvad han skulle sige på pressekonferencen’, fik han en forkert udgang på højresvinget ud af kasino-pladsen og endte i den modsatte væg …

Året efter revancherede Watt sig ved at veksle en fjerdeplads under tidtagning til en andenplads i løbet.

Jan Magnussen: Et af højdepunkterne

1997-udgaven af Monaco Grand Prix var et af de løb, hvor bare en smule medvind kunne have haft store positive konsekvenser for Jan Magnussens videre F1-karriere.

Det var stortalentets femte optræden for Steward-Ford, hvis bil havde store udfordringer med driftsikkerheden. Mange udgik, og Magnussen avancerede fra 19. til syvendepladsen.

Men dengang ‘delte man ikke point ud bare for at møde op', som ‘Big Mag’ ynder at sige, så det var første placering uden for pointene.

Teamkammeraten Rubens Barrichello startede tier og sluttede på podiet som toer.

Point i det her løb, og Jan Magnussens videre forløb hos teamet kunne meget vel have set anderledes ud.

Kevin Magnussen havde svært ved at finde en grimasse, der passede i 2014, efter Kimi Räikkönen havde påkørt ham få omgange før mål. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen: Lige ved og næsten

En fjerdeplads tilbage i 2013 i Formel Renault 3.5 er Kevin Magnussens bedste resultat, men alligevel elskede han udfordringen i Monaco og følte sig veltilpas der.

Tidtagningen for Haas i 2019 var en af karrierens allerbedst omgange, som dog ikke udmøntede sig i et resultat, da pitvæggen valgte den forkerte strategi under løbets tidlige safetycar.

To tiendepladser blev det til i Formel 1.

I 2014 for McLaren lurede en potentiel femteplads, før et batteriproblem og siden Kimi Räikkönen ødelagde hans løb.

I 2017 var Magnussen knust, fordi en punktering havde sendt ham ned på tiendepladsen. Humøret blev bedre, da han kom tilbage til garagen, for her fejrede man, at Haas for første gang i teamets historie havde haft begge kørere i top ti.

Christian Lundgaard: Vigtige lærepenge

Formel 2-feltet var senest i Monaco i 2019, så danskeren har ikke fordel over klassens rookier.

Alligevel er han en af dem, som har kørt her før; tilbage i 2018 i Formel Renault Eurocup 2.0.

Her opererede man som i F2 med at dele feltet op i to under tidtagning.

Sølle 29 tusindedele manglede østjyden for at score pole-position. I stedet skulle han starte femmer og sekser, hvilket han vekslede til to femtepladser.

Selv i mindre formel-biler kører man rundt i tog uden rigtig at kunne overhale.