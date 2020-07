'Det er Haas eller farvel til Formel 1'

Med Fernando Alonsos comeback hos Renault lukkede det sidste attraktive åbne sæde på Formel 1-gridden til 2021-sæsonen.

Simpel udelukkelse understreger virkeligheden for Kevin Magnussen i motorsportens fineste klasse.

Hvis danskeren fortsætter i Formel 1, bliver det for Haas.

Hvis ikke ligger fremtiden uden for paddocken.

Lige nu går den 27-årige dansker blot og venter på besked om, hvorvidt Gene Haas skriver under på en ny femårig kommerciel aftale med Formel 1. Han har ikke været opsøgende i forhold til årets kørerrokade.

- Teamet har en option på mig, så jeg kan ikke gøre noget. Min fremtid ligger i teamets hænder, siger Kevin Magnussen på et onlinepressemøde med udvalgt dansk presse.

- Lige så snart de melder noget ud om vores samarbejde fremad, kan jeg begynde at gøre noget. Eller også kan jeg lade være, hvis jeg fortsætter. Hvis ikke tager jeg den derfra. Indtil videre er jeg på kontrakt med teamet indtil næste år også.

Teamchef Günther Steiner indikerer, at Gene Haas fortsætter sit Formel 1-projekt, og Kevin Magnussen satser på at være en del af det nogle år endnu.

- Jeg ville da gerne have en bil, der kunne vinde VM. Det tvivler jeg på, at vi får med Haas næste år. Haas er mit hjem og har været det i fire år. Det er, hvor jeg føler mig rigtig godt tilfreds. Jeg ville blive overrasket, hvis der er særlig meget, der ændrer sig, siger han.

Fremtidsplanerne fik han en mulighed for at vende med Gene Haas i weekenden. Den amerikanske teamejer kom på visit i Østrig, hvilket var første gang siden test, at han viste sit ansigt.

Højst sandsynligt er det Haas eller F1-farvel for Kevin Magnussen. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

Usikkerheden over fremtiden påvirkede Magnussen både i hans debutsæson for McLaren og siden for Renault.

Men den bekymrer ham ikke i øjeblikket.

- Jeg ved, at man aldrig kan vide sig sikker i Formel 1. Jeg tror, jeg er blevet det ældre og er nået til et punkt, hvor jeg ikke går og er nervøs og mere tager tingene, som de kommer. Jeg er blevet bedre til at holde fokus.

- I starten af min karriere ville sådan nogle ting meget mere have haft indflydelse på mit sind og mentale velvære, hvor nu er jeg meget mere rolig. Jeg ved, hvad jeg kan, hvad jeg står for, og hvad jeg kan tilbyde til et team. Det giver mig ro i maven. Så længe jeg yder mit bedste, kan jeg ikke gøre mere.

Teamledelsen er dog ikke klar med et svar lige nu.

- Vi har så meget arbejde i øjeblikket med pandemien. Kørere kan vi få styr på senere på året, siger Günther Steiner.

Bekræftet til 2021 Ferrari: Charles Leclerc og Carlos Sainz Jr. Red Bull: Max Verstappen McLaren: Daniel Ricciardo og Lando Norris Renault: Fernando Alonso og Esteban Ocon

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ledige sæder til 2021

Alfa Romeo

Hverken Kimi Räikkönen eller Antonio Giovinazzi har en kontrakt til næste år i teamet, hvor Ferrari råder over det ene sæde og har en stald af talenter klar i kulissen; blandt andre Mick Schumacher.

Williams

George Russells aftale løber et år mere, men den talentfulde brite håber, at han forfremmes til Mercedes på bekostning af Valtteri Bottas. Nicholas Latifis fremtid er uvis, og det samme er teamets, som leder efter en investor eller en ny ejer for at kunne fortsætte i sporten.

Haas

Begge kørere har kontraktudløb. Spørgsmålet er, om Gene Haas tager en ny femårig periode eller ej. Gør han det, skal Kevin Magnussen stordumme sig, før teamet ikke udnytter sin option på danskeren. Romain Grosjean derimod skal forbedre sig for at sikre sig en ny aftale.

Gene Haas - her fra før corona - har noget at tænke over, hvad angår sit F1-teams fremtid. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I princippet besat

Mercedes

Det er kun et spørgsmål om tid, før Lewis Hamilton forlænger sin aftale. Makkeren bliver enten Valtteri Bottas eller stortalentet George Russell.

Racing Point

Sergio Perez har en kontrakt, der løber til og med 2022, og det er svært at se ejeren Laurence Stroll udskifte sin søn Lance, når han nu har købt et team til ham. Det skifter navn til Aston Martin og har store ambitioner. Reelt er det eneste resterende mulighed for Sebastian Vettel, hvorfor man i Tyskland håber, at teamchef Otmar Szafnauer presser på for at sikre noget erfaring til projektet.

Red Bull og Alpha Tauri

Tyske medier drømmer ligeledes om at se Sebastian Vettel tilbage hos Red Bull, men det bliver pure afvist af teamchef Christian Horner. Det fungerer ikke med to alfahanner på samme hold, og der er investeret så meget i at gøre Max Verstappen til verdensmester.

Alexander Albon (storfavorit), Pierre Gasly og Daniil Kvyat bejler først og fremmest til sæderne, men en Red Bull-junior kan også komme på tale til Alpha Tauri. De to Red Bull-ejede hold rekrutterer i udgangspunktet kun fra sin egen stald.

