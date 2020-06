21 år, drengesind, brænder benzin af... på Albert Park.

Sådan var virkeligheden tilbage i 2014 for Kevin Magnussen, der strøg ind som nummer to i sit allerførste Formel 1-grandprix for McLaren.

I et nyt interview med DR fortæller den danske F1-stjerne, hvordan den umiddelbare succesoplevelse fik ham til at skrue forventningerne helt op. Og det kunne ikke holde.

Men han stillede sig ikke tilfreds med at score gode point for en femte- eller en syvendeplads, som han ville være glad for i dag hos Haas. Han gik efter guldet, husker han.

- Det gjorde, at jeg oversatsede alt for meget og slet ikke kørte så godt, som jeg kunne, fordi mine forventninger var forkerte. Det har det første løb hele skylden for. Det er jo vanvittigt, for i dag ville jeg jo gøre alt for en andenplads, siger Magnussen.

Foto: Jan Sommer

Den podieplacering i Australien er danskerens eneste i F1-karrieren, men det tog lang tid, før han fik skruet tankerne hen på, at han ikke kunne vinde.

Haas-køreren skal snart i aktion igen, for der venter en tætpakket F1-kalender.

Først løb er 5. juli i Østrig.

Pengekassen lukket hos Haas

