- Det er manipuleret

Over teamradioen beskyldte Lewis Hamilton VM-afslutningen for at være iscenesat. Mange af konkurrenterne forstod heller ikke helt, hvad der foregik

ABU DHABI (Ekstra Bladet): På podiet fremstod Lewis Hamilton nærmest som en statsmand.

Man kan ikke forestille sig en bedre taber, efter den fuldstændigt bizarre afslutning på Abu Dhabis Grand Prix, hvor den ellers sikre ottende VM-titel blev revet ud af hænderne på ham på allersidste omgang.

- Først og fremmest tillykke til Max og hans team, sagde briten, lige efter han var hoppet ud af cockpittet.

Men i kampens hede var han noget mere kritisk!

- Det her er blevet manipuleret, nærmest råbte Hamilton over radioen, da Max Verstappen var strøget forbi ham få sving før det ternede flag.

- Jeg er bare uden ord, Lewis, svarede løbsingeniøreren Peter ‘Bono’ Bonnington.

Lewis Hamilton opførte sig eksemplarisk på podiet, men var rasende forinden. Foto: Jan Sommer

Mercedes var ikke ene om at være forvirrede, og der blev ytret mange stærke vendinger over teamradioerne under de hektiske sidste omgange.

Normalt, når man genstarter et løb efter en safetycar, får alle biler lov til at overhale og rent faktisk lægge sig om bag i feltet, før det gives frit. Sådan at alle biler ligger i den rigtige rækkefølge.

Det var der ikke tid til.

Men det helt særlige var, at kun bilerne mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen, som effektivt lå nummer syv til 11, skulle overhale safetycaren. Det vil sige Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc og Sebastian Vettel.

Lewis Hamilton førte hele løbet, men pittede ikke under den sene safetycar, hvilket kostede ham sejren. Foto: Jan Sommer

Resten fik pænt lov til at blive bagved, hvilket bidrog til forvirringen.

På helt friske bløde dæk var det en formssag for Max Verstappen at overhale Lewis Hamilton, da først hullet var lukket, og de andre biler var af vejen.

Løbschefen Michael Masi argumenterede for, at reglen er på plads, så langsommere biler ikke generer kampen mellem de førende, ligesom holdene er enige om, at man for alt i verden skal undgå løb - og verdensmesterskaber - der slutter bag en safetycar.

McLarens Lando Norris anede slet ikke, at kun en lille gruppe fik besked på at komme af vejen.

- Det blev tydeligvis gjort for at skabe en kamp, for tv, naturligvis; det var for resultat, men om det er fair eller ej, skal jeg ikke gøre mig klog på, sagde briten.

Teamkammeraten Daniel Ricciardo var lige så forvirret:

- I sidste ende var det lidt mærkeligt. De sagde, at biler taget med en omgang ikke måtte overhale, men så gjorde nogen alligevel, men jeg måtte ikke. Vi kørte en genstart på en omgang. Jeg befinder mig lige bag Lewis og Max, og har det sådan, hvad laver jeg her? Jeg ved det ikke, det var meget interessant, siger australieren, som blev nummer 12 i det officielle resultat.

Fest og glade dage hos Red Bull, som vandt sin første VM-titel siden 2013. Foto: Jan Sommer

- For mig var det lidt mærkeligt, fordi jeg var i ingenmandsland, sagde Charles Leclerc.

- Vi skulle overhale de førende en omgang før genstarten, og vi kører rundt midt i ingenting, sagde Ferrari-køreren.

Sebastian Vettel undrede sig også:

- Vi fik beskeden sent og for sent; de skulle have ladet os overhale med det samme som normalt. Og så har du naturligvis de førende, som kæmper, så du skal bare sørge for ikke at komme i vejen.

Carlos Sainz sikrede den sidste plads på podiet, men han havde langsommere biler foran sig ved genstarten.

- Jeg tror, det var en Aston Martin og en McLaren, som lå mellem de to førende og mig. Det har jeg aldrig set før, at man skal genstarte et løb med sådan to foran sig, når man kæmper for en tredjeplads, sagde spanieren.

Efter Mercedes fik begge sine protester afvist, meddelte teamet straks sin hensigt til at anke.

Det betyder, at det tyske team nu har 96 timer til at nærlæse kendelserne og udforme en formel anke med sine argumenter.

Søndag aften forlød det, at de var klar til at gå hele vejen. I så fald skal advokaterne være færdige med anken senest onsdag aften.