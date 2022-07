Det er okay!

Kevin Magnussen undlod at pege fingre af Nicholas Latifi, efter episoden som sendte ham ud af Frankrigs Grand Prix

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): En ødelagt fælg efter kontakt med Nicholas Latifi (Williams) betød tidlig fyraften for Kevin Magnussen.

På det tidspunkt var point uden for rækkevidde, så danskeren tog situationen med sindsro.

- Han prøvede at overhale og kørte lidt bredt på vej ud af første sving, og ind i sving to var der ikke plads til mig. Vi havde kontakt, og jeg tror ikke, at det var med vilje, men jeg kunne ikke rigtig gøre noget. Men vi lå ikke til point, så jeg tabte ikke det store, sagde Magnussen efterfølgende til Ekstra Bladet.

Nicholas Latifi så situatinen således:

- Du føler dig aldrig som den skyldige, men jeg gik efter en overhaling gennem første sving, og vi kørte begge lidt dybt. Jeg vidste, han ville være på indersiden, og jeg følte, at jeg efterlod nok plads. Jeg synes ikke, det var 100 procent min fejl. Mere en racing-hændelse, lød vurderingen fra canadieren.

Ingen onde vilje fra Nicholas Latifi, sagde Kevin Magnussen efterfølgende om deres sammenstød. Foto: Tariq Mikkel Khan

For første gang kørte han med Williams’ store opgradering, som tilsyneladende virker. Teamet er ikke længere isoleret i bunden.

Stewards mente, at kørerne var lige gode om kollisionen, der sendte begge ud af løbet.

Latifi kunne have efterladt mere plads, mens Magnussen kunne have valgte en anden linje eller bakket af, lød deres vurdering.