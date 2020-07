- Det er ren idioti!

Kevin Magnussen leverede en fabelagtig præstation i søndagens grandprix i Ungarn, hvor han sikrede sig sæsonens første point.

Og den flotte præstation går ikke ubemærket hen hos Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt. Han roser ham nemlig til skyerne i sin chat, hvor Ekstra Bladets læsere mandag havde mulighed for at stille spørgsmål til den tidligere racerkører.

'Det var satme godt kørt af Kevin denne gang. Hvis nogen tør satse under vanskelige forhold, så ved jeg, at det er Kevin Magnussen. Han er også altid den første til at sige 'come on - let's go,' når en session er stoppet pga. for meget vand på banen. Han elsker de forhold, hvor køreren kan gøre en større forskel end normalt,' skamroser Jason Watt den danske racerkører i sin chat med Ekstra Bladets læsere.

'Kevin var i særklasse i de vanskelige forhold. Dommerne er bare mennesker, det vil altid være svært at ramme hver gang,' lyder det fra Watt.

Ren idioti

Til gengæld er Jason Watt alt andet end begejstret over juryen, der søndag valgte at tildele Kevin Magnussen en straf. Det betød, at danskeren blev rykket en enkelt placering tilbage, og den beslutning forstår Jason Watt på ingen måder.

Debriefing fra Ungarn: Kørerkabale hos Haas

'Hvad fanden ligner det at give begge Haas kørerne straf, fordi teamet kalder dem ind? - Det er jo idioti. Det er slet ikke formålet med den regel om, at køreren selv skal klare at betjene sin bil uden instrukser. Den regel er lavet for at forhindre for meget 'barnepige' med hensyn til at varme dæk og kobling osv.,' svarer Watt forbavset.

'Det er et latterligt grundlag at give dem straf på. Køreren må ikke modtage hjælp til at køre bilen,' vurderer han.

Læs eller genlæs Jasons chat med brugerne her

Se også: Afviser stor Riis-historie

Latterlig straf!

Se også: Godt indhop sikrer Champions League