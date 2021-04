Det er så pinligt: Nyt Mazepin-flop

Med sin sidsteplads på Imola over et minut fra sin teamkammerat leverede Nikita Mazepin mere krudt til sine kritikere

To løb inde i sæsonen er Nikita Mazepins foreløbige Formel 1-karriere ligesom at se den slags komik, hvor det er så pinligt, at man næsten ikke kan krumme sine tæer ud igen.

Kevin Magnussens afløser hos Haas er blevet kastet ud i den dybe ende og har store problemer med at svømme.

Under svære forhold sluttede han grandprixet på Imola sidst og hele 68 sekunder fra sin teamkammerat Mick Schumacher. Tyskeren havde det nu heller ikke nemt og smadrede sin frontvinge i en solo-ulykke under løbets første safetycar.

Kvalerne for Mazepin begyndte allerede under første træning, hvor han spandt både til start og slut, hvilket også kostede en frontvinge til 900.000 kroner.

2021 er ment som et læreår til begge rookies, før teamet håber at have en mere konkurrencedygtig bil næste sæson.

Teamchef Günther Steiner forsvarer sin kører ubetinget.

- Han er ham, alle tæsker på. Det gør det sværere. I sidste ende kommer han bedre ud på den anden side. Du er bare nødt til at holde hovedet højt, fokusere på næste løb og fortsætte.

- Han anstrenger sig, og jeg tænker, at nogle gange prøver han lidt for hårdt. Men han er nødt til at finde grænsen, ikke os, siger han.

- Læring kommer med smerte, og normalt betyder smerte en beskadiget bil. På et tidspunkt skal det stoppe, men lige nu prøver vi bare at komme igennem det, lære dem så meget som muligt og forhåbentlig får vi i fremtiden en bedre bil.

Nikita Mazepin har ikke vundet mange hjerter efter sin F1-debut. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Mazepin har de seneste år kørt et testprogram i en to år gammel Mercedes, men han skal også lære, at en Haas-racer er sværere at køre.

- Jeg er meget åben for det. Jeg prøver ikke at skjule, at en Mercedes er mindre temperamentsfuld end vores bil.

For anden tidtagning i træk fik russeren også høvl af kollegaerne for at bryde uskrevne regler. Denne gang slipstreamede han Antonio Giovinazzi ned af langsiden.

- Den er klar. Vi respekterer hinanden, når man starter omgangen, og det gjorde han ikke. Det er ikke korrekt for en kval-omgang, og jeg fik ikke kørt min, sagde italieneren ifølge Autosport.

Nikita Mazepin forsvarede sig med, at alle kørte ud på samme tid, så det var hver mand for sig selv.

I løbet var russeren involveret i Nicholas Latifis crash, men denne gang helt uden skyld. Canadieren så sig ikke for, da han efter en afkørsel vendte tilbage på banen.

