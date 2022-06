Det koster Kevin dyrt

DE FLOTTE TAKTER, vi var vidne til, da Kevin Magnussen trådte til i Haas-teamet, ser i mine øjne allerede ud til at være talte.

Jeg er bange for, at udviklingen på raceren udebliver i et omfang, som betyder, at Haas falder tilbage i hierarkiet. Udviklingen, som i forvejen ikke var planlagt til at være særlig omfangsrig, har fået endnu en hurdle.

Mick Schumachers uheld har været alt for kostbare, og det er egentlig synd for Kevin, som kommer til at betale prisen. Når der i den tyske side af garagen i år allerede er smadret biler for flere millioner af dollars, kommer det selvfølgelig til at gå ud over, hvad der er til rådighed af budget til udvikling.

DEN UNGE TYSKE knægt er for alvor under pres, og selvom han udadtil virker stille og rolig og i balance med sig selv, kan jeg tydeligt se, at han presser sig selv mere, end godt er.

Unge Schumacher er på ingen måde det naturtalent, hans far var. Jeg er sikker på, at efternavnet har båret junior langt, men det kan samtidigt siges at være en forbandelse, når man uafbrudt bliver sammenlignet med sin dygtige farmand.

JEG SYNES i den grad, at Mick Schumacher kører over evne, og at det er årsagen til de dyre besøg i barrieren. Der har ikke været tale om uheldige episoder, hvor Haas-køreren blev uskyldigt indblandet, men derimod klokkeklare dumheder.

HAAS SIGER, at man p.t. vil bruge energi på at forstå bilen bedre, inden man opgraderer, men det bliver jeg lidt nervøs over at høre. Udmeldingen betyder i sagens natur, at man vælger at forsøge sig med forskellige indstillinger af den nuværende bil, som den er, uden opdateringer. Men så kommer man altså i min bog hurtigt bagud.

ANDRE TEAMS har for længe siden analyseret sig frem til opgraderinger på bilerne, de begyndte sæsonen med, og det er altså større fremskridt, end den metode Haas har valgt.

Se bare, hvordan Mercedes har transformeret deres uduelige racer til noget, som kunne ligne en bil, der kandiderer til at være ’best of the rest’ bag Red Bull og Ferrari.

HVIS STRATEGIEN fra Haas om ikke at opdatere før senere er et simpelt spørgsmål om økonomi, og at der ikke er penge nok at rutte med, er det ganske forståeligt.

Men Haas forsøger igen at opfinde den dybe tallerken. Man er nødt til at kigge på, hvordan andre teams, som har været i sporten i en menneskealder, griber tingene an. Andre teams analyserer og opdaterer, så snart der er kørt tre-fire løb. Vi har nu overstået ottende løb i sæsonen uden skyggen af opdateringer på Haas-bilen.

SOM DET FOR eksempel er set med hensyn til dækvalg til løb, har Haas tit en anden ide end flertallet. Det har givet bagslag flere gange, end det har givet pote. Derfor håber jeg bare, at Gunther Steiner og co. sørger for at få nogle opdateringer frem i lyset, således man kan følge med resten af udviklingskapløbet blandt de ti teams.

OG SÅ SKAL Mick Schumacher virkelig have læst og påskrevet. Han er nødt til at køre i et tempo, han magter, også selvom det så ikke får ham til at ligne en snarlig afløser for Charles Leclerc.

Ellers bliver Haas og Kevin Magnussen prisgivet i forsøget på at vise sig frem som kandidat til ’best of the rest’.