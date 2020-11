SAKHIR (Ekstra Bladet): 221 km/t. var sidste måling, systemet i Romain Grosjeans bil nåede at registrere, før det lukkede ned.

Franskmanden kan takke de enorme fremskridt inden for Formel 1-bilers sikkerhed for, at han stadig er i live efter Bahrains Grand Prix samt hurtig reaktion fra marshals, brandmænd og ikke mindst FIA-læge Ian Robert og assistenten Alan van der Merwe, som i deres medical car følger efter feltet på første omgang.

28 sekunder nåede Romain Grosjean at tilbringe i sin Haas-racer omsvøbt i flammer, før franskmanden undslap.

- Det lignede en ovn. Rød med flammer, og du kunne se, hvordan han var ved gradvist at kravle ud, fortæller Ian Robert til pressekorpset i Bahrain.

- Det handlede om, hvordan vi kom til ham. Der var en brandmand meget hurtigt ved ham, og skummet fra slukkeren pressede flammerne tilstrækkeligt tilbage, så vi kunne få ham over barrieren og væk. Men vinduet var lille, fortsætter han.

FIA-læge Ian Robert og assistenten Alan van der Merwe hjælper Romain Grosjean væk fra ulykkesstedet. Foto: HAMAD I MOHAMMED/Ritzau Scanpix

- Jeg er godt beskyttet, men der er ting på mig, som smeltede. Flammerne var ret intense, siger lægen, der også kunne berette, at visiret på Grosjeans hjelm var smeltet.

- Han sagde, at han havde smerter på fødder og hænder, for som I ved, fik han nogle brandskader, siger Roberts.

Efterfølgende viste undersøgelser, at Romain Grosjean kun havde et trykket ribben - intet var brækket - plus mindre brandskader.

Han får en nat på hospitalet, men slipper i det store hele uskadt fra den voldsomme ulykke.

- Vi var heldige i dag. Den gode nyhed er, at Romain har det godt, når man tænker på, hvad der skete. Vi er meget taknemmelig for alle fremskridt inden for sikkerhed i moderne Formel 1, som beskytter kørerne, siger Haas-teamchef Günther Steiner.

- Vi sender en tak til FIA’s sikkerhedsteam og de marshals, som var fremme med det samme til at hjælpe Romain.

Det internationale motorsportsforbund, FIA, går nu i gang med en omfattende undersøgelse af præcist, hvad der skete. Der kan gå måneder, før den rapport er klar.

