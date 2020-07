Det oplagte valg

Nico Hülkenberg som vikar for coronaramte Sergio Perez gav sig selv, siger Racing Points teamchef, der giver tyskeren en unik mulighed for at slette sin triste F1-rekord

Med fyresedlen fra Renault sidste år måtte Nico Hülkenberg luske ud af Formel 1-paddocken med en trist rekord bagagen. Den 32-årige tysker har flere grandprixer på cv’et (179) end nogen andre uden at have sprøjtet med champagne på podiet.

24 utrolige timer fra torsdag til fredag har givet ham en enstående mulighed for at få vasket pletten af.

Sergio Perez valgte uden at have konsuleret sit team at chartre et privatfly efter Ungarns Grand Prix og flyve hjem til Mexico, hvor coronaen raser, for at besøge sin mor, der lige var blevet udskrevet fra hospitalet efter en alvorlig ulykke.

Da han kom tilbage til Storbritannien testede han positiv uden at have symptomer.

Teamchef Otmar Szafnauer tilgav udflugten, men torsdag stod med en alvorlig udfordring om at finde en værdig afløser, der kunne nå frem i tide.

Om end Racing Point har adgang til Mercedes’ reserver, ville de helst undgå dem.

- Vores ingeniører mente, at Nico ville være den mest oplagte, fordi han kender vores team indefra, han kender vores simulator, og han har relevant erfaring fra Formel 1 sidste år. Vi skulle bruge en, som kunne score point for os, siger teamchefen.

Tyskeren skulle egentlig have tilbragt sin weekend på Nürburgring, men var klar til at hoppe på et fly, da han fik opkaldet.

Han tilbragte sin onsdag aften med at få lavet et sæde hos teamet, han kørte for fra 2014-2016, og fik i simulatoren den første smagsprøve på Racing Point-raceren.

Som Hülkenberg torsdag formiddag sad og ventede på testsvar sad han uden for Silverstone og lærte sit nye rat at kende.

Først 15 minutter før første trænings start kom det grønne lys.

Selv om Sergio Perez ikke har symptomer risikerer mexicaneren at sidde ude også i næste uge grundet britiske karantæneregler.

Så Nico Hülkenberg får formentlig to chancer for at nå det forjættede podie.

Nico Hülkenberg vænnede sig hurtigt til Racing Points racer. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Når man tænker på, at han ikke har siddet i en F1-racer siden i fjor, gjorde han det glimrende og var kun et halvt sekund fra teamkammeraten Lance Stroll.

Canadieren understregede den lyserøde Mercedes’ potentiale ved at være hurtigste mand i anden træning. Samtlige teams kæmpede med temperaturerne på en varm britisk sommerdag.

Mercedes skal dog nok være hurtigst, når de daler til den afgørende del af weekenden.

Sammen med Red Bull bejler Racing Point dog til de sjove placeringer.

Kevin Magnussen og Haas går en svær weekend i møde. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Trist Kevin-besked

Trods point til Kevin Magnussen for to uger siden kan det samme ikke siges om Haas.

Teamet ved, at de med årets for langsomme Ferrari-motor får problemer på denne højhastighedsbane.

- Det bliver en udfordring. Banen kræver motorkraft og lav drag (vindmodstand). Og du har stadig en del højhastighedssving, som kræver downforce, siger danskeren.

- Det ser ikke ud til, at vi er særligt hurtige, men det var forventet, og vi prøver at arbejde med, hvad vi har.

