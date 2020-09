Det så du ikke på TV: Kevins bil skabte sensationen

Hvordan hulan kunne det gå så skørt til på Monza?

Lewis Hamilton lå til sejr, men en tur i pit, da der var lukket, banede vejen for det sensationelle podium, der bestod af Pierre Gasly, Carlos Sainz og Lance Stroll.

Årsagen til den lukkede pit var Kevin Magnussens bil, og der skete en hel masse, som tv-seerne ikke helt fik med.

Magnussens bil sagde stop på omgang 17, og Den Internationale Motorsportsunion, FIA, mente ifølge Autosport, at den bedste måde at få den ryddet af vejen var at skubbe den gennem pitlane.

Løbschef Michael Masi besluttede sig for at lukke ned, så de skubbende marshalls og Kevin Magnussen ikke kom i fare.

Danskeren havde ellers parkeret raceren godt, og det virkede mest logisk bare at liste den ud bag barriererne, og så kunne løbet bare være fortsat under gult flag, og sensationen var efter alt at dømme udeblevet.

Problemet var bare, at hullet ud af banen ikke var stort nok.

- Nogle huller passer til biler, andre til marshalls, og bilen ville ikke passe der, siger Masi til mediet.

Hamilton kørte i det berømte Parbolica-sving, og her skulle han have set to advarselslamper på ydersiden af svinget. Han og teamet bliver oplyst om den slags før et løb.

Derudover får teamet at vide på deres monitor, at pitlane er lukket, og området bliver markeret med rødt. Alligevel overså de det.

Det skal dog siges, at pitlane ikke er blevet lukket under et løb i hele fire år, og Hamilton sagde, at han ikke havde set advarselssignalerne.

Hamilton på løbehjul på vej op til stewards, da løbet var stoppet. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

Under det senere røde flag, hvor alt blev stoppet, opsøgte verdensmesteren stewards for at høre nærmere om sin straf, der endte med at koste ham sejren.

Autosport fortæller, at han accepterede dommen, da han så, hvilke advarsler han havde overset.

Hamilton endte som nummer syv, selvom han blev sendt kraftigt tilbage af sin 10 sekunders stop and go-straf.

