Det ser ægte ud, desværre

Nico Hülkenberg var ikke meget for at se Williams brillere med hurtige tider, selv om der kun var tale om træning

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Mens Mercedes-duoen var lidt forvirrede over at køre ens omgangstider næsten uanset, hvilken dæktype de satte på bilen, var Williams-duoen fredagens helt store overraskelse før Storbritanniens Grand Prix.

I Canada indledte teamet en række opgraderinger, og tilsyneladende fungerer de.

Alexander Albon var helt oppe som treer i anden træning. Nok så vigtigt var kollegaen Logan Sargeant ikke langt efter som femmer.

Williams var overraskende hurtige til fredagens sessioner. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Umiddelbart dårlige nyheder for Haas-teamet, som kæmper for at holde fast i syvendepladsen i konstruktør-VM.

Med Albons syvendeplads i Canada forlod teamet den suveræne sidsteplads og stemplede ind i den kamp.

Nu kunne man forledes til at tro, at Williams blot ville markere sit 800. grandprix og derfor skruede op for alle systemer og kørte på dampe.

Det advarer Haas’ Nico Hülkenberg mod at tro. Som minimum ser farten delvist ægte ud.

- Jep! Den ser ægte ud. Desværre ja, Williams ser ud til at have fundet fart, siger tyskeren til Ekstra Bladet.

Williams ser 'desværre' ud til at være en seriøs rival for Haas efter sine seneste opgraderinger. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Igen ser vi helt fine ud på en en enkelt omgang. Fornemmelsen på ‘long runs’ var faktisk også okay.

- Men alt er relativt. I anden træning kørte jeg for mig selv og havde ikke noget beskidt luft, og det er vores store problem, så vi ser ikke det sande, fulde billede.

Nico Hülkenberg var oppe som syver, mens Kevin Magnussen var nede som 17’er.

- Hårdt for dækkene igen. I første træning kæmpede vi med at finde fart. Selv i anden træning kæmpede jeg med det, om end Nico fandt noget fart, siger danskeren.

Igen havde Kevin Magnussen en svær fredag. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Han testede teamets opdateringer til denne weekend, som også bliver sat på Hülkenbergs til lørdag. Begge sider af garagen eksperimenterede med forskellige setups. Efter eget ønske kopierer Magnussen sin kollegas til lørdag.

Mærkeligt!

Altid høflige Alexander Albon undrede sig også over se sit navn som treer bag Max Verstappen (Red Bull) og Carlos Sainz (Ferrari).

Ifølge ham var der ikke tale om et ‘glory run’.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var overraskende. Vi gjorde ikke noget særligt. Det er mærkeligt. Uden at lyde for pessimistisk føltes det ikke godt for os derude, men det må føles værre for de andre, siger Albon.

Alexander Albon var overrasket over at se sig selv som treer. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Vinden gør virkelig ondt og påvirker bilens balance. Men vi ser ud til at håndtere det bedre end andre og har også nogle opgraderinger, som har givet noget i de hurtige sving. Men det er lidt et spørgsmålstegn og mærkeligt at se sig selv i top tre.

Meget vil ændre sig til lørdag - ikke mindst fordi vejret skifter. Det bliver noget køligere, og der forventes spredte byger.