Det var hurtigt! Dagens overraskelse hed Kevin

MONTEMELÓ (Ekstra Bladet): Hvad foregår der hos Haas?

Spørgsmålet blev stillet af blandt andre mægtige BBC over middag, da Kevin Magnussen kørte en kvalifikations-simulation på sin sidste testdag før 2018-sæsonen.

1.18,576 minutter - 1.18,633 min. - 1.18,989 min. og så en omgang, hvor danskeren lavede personligt bedste i sektor et, dagens allerbedste i sektor to for at returnere til pitten.

Kort efter fik tiden et nøk mere nedad til 1.18,360 minutter, som viste sig at være dagens næsthurtigste.

Kun Sebastian Vettel fra Ferrari overgik den med 1.17,182 og forbedret uofficiel banerekord.

Det er kun test, og man må ikke lægge for meget i tiderne. Hverken Mercedes eller Red Bull kørte kval-simulationer som Haas og Ferrari og sidst på dagen var Pierry Gasly fra Toro Rosso-Honda kun tre tusindedele af et sekund fra Magnussens tid.

Hverken Haas eller Toro Rosso er stemplet ind i topkampen til 2018-sæsonen, ligesom Red Bull heller ikke er næstsidst. Om end Max Verstappen lå der efter 187 omgange …

Men!

En ting overrasker.

Selv om det kun er test, er der grund til smil hos Haas. Foto: imago/Insidefoto/All Over Press

Kevin Magnussen satte sine bedste tider på supersoft - og prøvede slet ikke det nye hypersoft. Foto: pixathlon/REX/All Over Press

Hvad også den ansete BBC-redaktør Andrew Benson bemærker.

Kevin Magnussen satte sin næstbedste tid på supersoft-dæk, hvilket kun er den tredjehurtigste type. De seks øvrige kørere i top-syv var ude på det nye hypersoft, da de var hurtigst.

Herefter fulgte Mercedes-duoen på medium.

Korrigerer man for dæktyperne, skulle Haas være hurtigere end Ferrari - og det er de ikke …

Motorindstilling og benzinmængde spiller en stor rolle, men ikke desto mindre er det et godt tegn før den kommende sæson.

Og noget som får Kevin Magnussen-fans til at sove uroligt indtil sidste weekend i marts.

Eftermiddagen var mere stille for danskeren omend produktiv.

Han kørte en fuld løbsdistance og sluttede dagen noteret for i alt 153 omgange.

Faktisk er det lige så positivt som tiden; hvis ikke mere. For første gang i denne uge gennemførte Haas en testdag uden mekaniske problemer

Romain Grosjean er tilbage i Haas-raceren fredag til vintertestens sidste dag.