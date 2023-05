Kun i Ekstra Bladet

Ingen danskere har så gode kort på hånden til at følge i Kevin Magnussens slipstrøm i Formel 1 som Frederik Vesti. Den Mercedes-støttede 21-årige jyde skal først og fremmest sikre årets F2-mesterskab, før det for alvor kommer på at tale at klemme sig igennem det nåleøje.

Men der er rigtig gode chancer for, at Frederik Vesti allerede i år sidder i enten George Russells eller Lewis Hamiltons Mercedes til en eller formentlig to fredagstræninger.