Sergio Perez brænder gummi af i Mexico City forud for sit hjemmebane-grandprix

Max Verstappen løber i øjeblikket med overskrifterne hos Red Bull, men i den kommende weekend vil Sergio Perez ikke have noget imod at snuppe pladsen i rampelyset.

Han er nemlig på hjemmebane, når Formel 1-kørerne drøner ud på asfalten i Mexico til sæsonens femtesidste grandprix.

I de seneste løb har den 31-årige mexicaner set stærk ud, og han kommer til at gå efter det øverste trin på podiet i søndagens løb i Mexico City.

- Det er en drøm for mig at vinde søndag, siger Sergio Perez ifølge det spanske medie Marca.

- Det ville være fantastisk. Det er det mindste, mit land og dets folk fortjener.

Sergio Perez sluttede på podiet, da Formel 1-feltet senest kørte i USA. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Det er dog langtfra sikkert, at Sergio Perez får lov til at køre efter sejren.

Red Bulls altoverskyggende fokus er i øjeblikket på at gøre Max Verstappen til verdensmester. Hollænderen fører den samlede stilling foran Mercedes' Lewis Hamilton, der har vundet de seneste mange år.

Sergio Perez er med som støtte for Max Verstappen, og hvis Red Bull eksempelvis beordrer ham til at overlade en potentiel førsteplads til sin holdkammerat, må han bare makke ret.

Selv er han dog i tvivl om, hvorvidt en sådan situation kan opstå.

- Det er svært at svare på. Vi må se, hvordan løbet udvikler sig. I sidste ende arbejder vi som et hold, og målet er at vinde sammen.

- Det dejlige ved de her løb er, at beslutningerne tages i øjeblikket, siger Sergio Perez.

Max Verstappen fører den samlede stilling med 12 point ned til Lewis Hamilton. Sergio Perez er på en samlet fjerdeplads.

Red Bull går også efter at slå Mercedes af tronen i konstruktørernes verdensmesterskab. Her fører Mercedes lige nu med 23 point.