Detaljen afgørende for Kevin: Ny tilgang

Når bilen kun er til en plads nede bagved, gælder det om for Kevin Magnussen at finde sin motivation andre steder

Tre forskellige baner inde i sæsonen er billedet det samme.

Kvalifikationer bliver alle med Ferrari-motors akilleshæl i denne sammenpressede sæson, efter fordelen fra den hurtigste motorindstilling forduftede med et skærpet teknisk reglement.

Se bare på sammenligningen med tiderne fra samme bane i fjor.

Ferrari sakker bagud på powerbanen Silverstone, mens Mercedes-holdene dominerer, som var det 2014.

I praksis kører Kevin Magnussen tidtagning mod sin teamkammerat, de Ferrari-drevne Alfa Romeo plus Nicholas Latifi, som hverken har erfaring eller talent til at få det samme ud af sin Williams som George Russell.

Bedste kvaltid på Silverstone: 2019 vs. 2020 Williams (Mercedes) -1,057 sekunder Racing Point (Mercedes) -0,810 sek. Mercedes -0,790 sek. McLaren (Renault) -0,279 sek. Renault -0,173 sek. Alpha Tauri (Honda) -0,002 sek. Red Bull (Honda) +0,049 sek. Ferrari +0,255 sek. Alfa Romeo (Ferrari) +0,715 sek. Haas (Ferrari) +0,811 sek. Motor i parentes

Lørdag kørte Haas’ dansker en nærmest fejlfri kvalifikation. Alligevel var han kun 16. hurtigst, men starter lidt længere fremme som nummer 14 grundet straffe til Daniil Kvyat og George Russell.

- Jeg tror nærmest, at P16 er vores pole-position. Der er ingen måde, vi kan køre meget hurtigere med den her bil og nå 15. pladsen - i hvert fald på denne bane, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne i dag. Mere kunne vi ikke håbe på.

Uden opgraderinger på vej og med en uvis fremtid for hele teamet gælder det om at sætte sig andre mål end bare i 2018, hvor Haas var hyppige gæster i top ti.

- Altså jeg har ikke lyst til at slutte 16’er i tidtagningen; jeg vil vinde, og sådan har min mentalitet været, siden jeg var barn.

- Men i Formel 1 er du nødt til at ændre den mentalitet en smule, for hvis du ikke sidder i en vinderbil, hjælper den dig ikke. Det er ganske enkelt ikke muligt at vinde i en bil, som ikke er god nok.

- Du er nødt til at ændre din tilgang, dine forventninger og virkelig arbejde på at få det bedste ud af den bil, du har. Der føler jeg, at jeg har forbedret mig i de senere år og ændret min mentalitet en smule.

- Jeg kan finde motivation i de små detaljer om at gøre alt rigtigt og se på det større billede. Når jeg tager fra en løbsweekend, ser jeg altid i detaljen på, hvad jeg kunne gøre bedre. Nogle gange rammer vi næsten rigtigt, og jeg kan glæde mig over, at vi fik det næsten maksimale ud af bilen.

- Men drømmen om at vinde løb i Formel 1 er der stadig, og lige nu kan jeg kun forsøge at gøre mit bedste, hver gang jeg sætter mig i bilen, siger Magnussen.

Haas har mere at skyde med til selve løbet, men der skal stadig ske noget ud af det sædvanlige, før der kommer point på tale. Foto: Andrew Boyers/Pool/Ritzau Scanpix

Som flere andre led Haas under fredagens hedebølge. Til løbet bliver det noget køligere, hvilket teamet krydser fingre for, gør bilen hurtigere.

Teamchef Günther Steiner håber på et lignende resultat som for to uger siden, hvor Kevin Magnussen overraskende kørte sig i top ti.

- Jeg er ikke rigtig glad for resultatet, men det er ikke uventet efter træningerne her. Det er bare så svært for os at komme ud af Q1. Det er, hvor vi er nu. Vi skal bare igennem det, siger han.

- Vi prøver at finde fart i løbstrimmet, som vi gjorde i Ungarn, og forhåbentlig kan vi få noget ud af det, konstaterer Haas-chefen.

