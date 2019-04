Onsdag 1. maj er det 25 år siden, at Ayrton Senna mistede livet i en ulykke under San Marinos Grand Prix

San Marinos Grand Prix for 25 år siden var et af de sorteste øjeblikke i Formel 1.

Dødsfald i motorsportens kongeklasse var hverdag i 1970'erne, men indtil 30. april 1994 havde der ikke været et i otte år.

Roland Ratzenberger forlod denne verden om lørdagen, før Gud holdt en fridag søndag, som det siden så poetisk er beskrevet. Ayrton Senna endte sine dage 1. maj 1994, da han på Imola forulykkede i sin Williams.

Teamchefen Frank Williams og bilens designer Adrian Newey var igennem en italiensk retssag tiltalt for manddrab, men blev frikendt. Årsagen til ulykken er aldrig 100 procent fastlagt, og Sir Frank har aldrig siden villet tale om det.

- Omkring et år senere mindes jeg at være på en pub. Jeg ved ikke, hvem han var, men en komplet fremmed kom op til mig og sagde: 'Din far er en morder', fortæller Claire Williams, datter og fungerende teamchef, til PA.

- Jeg forstod nok ikke helt, hvordan folk havde det med ulykken. Det var ikke, hvad der skete, men nogle folk er bare uvidende, siger hun.

Alan Prost, Frank Williams og Ayrton Sennas mor Neide Senna til en pressekonference i 1995 i forbindelse med oprettelsen af Ayrton Senna Foundation. Foto: Domenico Stinellis/AP/Ritzau Scanpix

25 år efter Ayrtons Sennas død er han for mange den største i Formel 1 nogensinde.

- Han var den kører, som inspirerede mig som dreng. Han er stadig en helt i dag og vil altid være det, sagde den femdobbelte verdensmester Lewis Hamilton i Aserbajdsjan.

- Jeg voksede op med at se video af ham. Han er den mest ikoniske kører, vi har haft i Formel 1. Et ikonisk individ, en ægte leder og en sand mester i sit felt.

Halvdelen af de nuværende F1-kørere var ikke født, da Senna døde.

Kevin Magnussens kollega Romain Grosjean var otte år gammel.

- Jeg var i Geneve med min far og så tv. Det var langtrukket, jeg begyndte at kede mig og løb nedenunder for at lege. Og jeg vidste ikke helt, hvad der foregik, men jeg husker den dag ret tydeligt, fortæller han til Ekstra Bladet.

Senna-familien overrakte en af brasilianerens hjelme til Lewis Hamilton, da briten i 2017 opnåede lige så mange pole-positions som legenden. Foto: Tyler Remiorz/AP/Ritzau Scanpix

Men hvorfor har brasilianeren stadig så stor betydning for en generation, som ikke er gamle nok til at kunne huske ham for alvor?

- Vi voksede alle op på nogenlunde samme tid og så Ayrton kæmpe for sejre og mod Alain Prost. Han var et ikon allerede i sin tid. Alle, som i dag er mellem fire og firs, vil huske Lewis Hamilton. Og snart også Charles Leclerc.

- Mine børn er fire og seks, og de taler allerede om dem. Jeg tror, det er grunden. Mange af de nuværende kørere er mellem 25 og 30. Så enten blev vi født lige omkring, da Ayrton døde, eller kan huske at have set ham, siger Grosjean.

Stirling Moss har en stor stjerne hos Kevin Magnussen; det samme har Jim Clark, men den største F1-kører så han selv som syv måneder gammel baby fra en barnevogn på Donington Park i 1993.

- Senna havde et helt specielt talent, og jeg er vild med hans kompromisløse kørestil, siger danskeren.

